Вредители боятся этих цветов как огня! Посадите их весной в огороде и наслаждайтесь урожаем

Бархатцы (чернобривцы) - это не только яркие цветы, но и эффективное природное средство защиты растений. Они отпугивают насекомых своим специфическим ароматом, а их фитонциды обеззараживают воздух и почву.

От каких вредителей защищают бархатцы

Бархатцы эффективно борются с многочисленными насекомыми, которые вредят саду и огороду. Они не только отпугивают взрослых особей, но и предотвращают размножение вредителей. Вот кто боится этих цветов:

Тля - повреждает овощи, ягодные культуры и плодовые деревья.

Колорадский жук - угрожает картофелю, баклажанам и томатам.

Капустные совки и белянки - их личинки уничтожают капусту.

Луковая и морковная муха - вредят луку, моркови и другим корнеплодам.

Нематоды - мелкие черви, которые поражают корни растений.

Долгоносик - повреждает клубнику, малину, землянику.

Огнивка - ее личинки разрушают ягоды смородины и крыжовника.

Высаживая бархатцы среди культур или по периметру грядок, можно значительно уменьшить вред от этих насекомых.

Защита капусты от гусениц

Бархатцы помогают бороться с бабочками, которые откладывают яйца на капустных листьях. Совки и белянки очень опасны, поскольку их личинки могут полностью уничтожить урожай за считанные дни.

Высаженные в междурядьях бархатцы создают естественный барьер, заставляющий вредителей искать другое место для размножения. Кроме того, цветы привлекают полезных насекомых, которые поедают гусениц и тлю. Благодаря этому капуста растет здоровой, без потребности в химических обработках.

Как уберечь морковь и лук от мух

Морковная и луковая муха могут значительно снизить урожайность корнеплодов. Некоторые огородники сажают морковь и лук вместе, чтобы они защищали друг друга, но эффективнее высадить между ними бархатцы.

Их сильный аромат дезориентирует мух, мешая им найти место для откладывания яиц. Кроме того, бархатцы привлекают божьих коровок и других полезных насекомых, уничтожающих личинок мух. Лучший вариант - сажать низкорослые сорта цветов, чтобы они не затеняли овощи.

Бархатцы - самые полезные цветы на огороде (фото: Freepik.com)

Бархатцы как защита для ягодных кустов

Вредители, такие как огневка, угрожают урожаю смородины и крыжовника. Их личинки проникают в ягоды, вызывая загнивание и потерю вкуса. Бархатцы помогают предотвратить это, отпугивая бабочек сильным запахом.

Чтобы защитить ягодные кусты, достаточно посадить цветы рядом с ними. Это не только эффективный, но и эстетичный способ сохранить урожай без использования химических средств.

Улучшение плодородия почвы

Бархатцы являются прекрасным сидератом, способствующим улучшению почвы. Их корни выделяют вещества, которые отпугивают нематод, щелкунов и подавляют рост сорняков. Осенью зеленую массу бархатцев можно перекопать вместе с землей или оставить как мульчу.

Это насытит почву органикой и сделает ее более плодородной. Использование бархатцев в севообороте способствует оздоровлению земли и повышению урожайности без химии.

Бархатцы в теплице как натуральное средство от вредителей

В теплицах часто появляются нематоды, повреждающие корни овощей. Выращивание бархатцев в теплице или вокруг нее помогает сократить количество этих вредителей.

Осенью измельченные стебли бархатцев можно закопать в почву - это эффективное средство против фитофторы. Также из растений готовят настой для опрыскивания от тли, долгоносиков и других насекомых. Для этого 2 кг сухих бархатцев заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 дня, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла.

Этим раствором можно обрабатывать плодовые деревья, овощи и ягодные кусты. Использование бархатцев в качестве природной защиты помогает выращивать здоровый урожай без химических препаратов.