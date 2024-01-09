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Рядом с тремя знаками Зодиака появится невероятный человек: судьбоносное знакомство все изменит

Кому ждать счастья (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В 2024 году рядом с представителями трех знаков Зодиака появится невероятный человек. Судьбоносное знакомство подарит им не просто вторую половинку, а часть пламени, которая, наконец-то заставит сердце пылать любовью.

Кто встретит свою судьбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Козерог

Этот год подарит вам знакомство с невероятным человеком. Но вам нужно к этому подготовиться. Пора поставить себя на первое место, и начать правильно расставлять приоритеты.

Вы часто заботитесь о других, но позволяете себя оскорблять. И вряд ли это понравится человеку, желающему подарить вам счастье. Покажите, что вы себя любите, только тогда Вселенная позволит вам построить отношения, которые ничего не разрушит.

Весы

В этом году вам запрещено находиться в отношениях, в которых вы несчастливы. Не нужно тратить время на людей, которых вы не любите. Решитесь на этот шаг и выберите одиночество, а не существование рядом с кем-то не тем.

И когда вы осознаете собственную ценность, рядом с вами появится человек, который изменит вашу жизнь. Судьбоносное знакомство будет внезапным и подарит вам настоящий океан приятных эмоций. Но нужно лишь дождаться.

Близнецы

Вы можете почувствовать магнетическое влечение к человеку рядом с вами. И не останавливайте себя, если уверены в своих чувствах. Впрочем, не растворяйтесь в отношениях, вам стоит сохранить целостность и не дать любви превратиться в болото, которое вас затянет на дно.

Не беспокойтесь, ваш партнер не станет обижаться, когда заметит ваши трансформации. Это лишь укрепит ваши отношения, а потому не стоит пытаться кому-то угодить - будьте собой.

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