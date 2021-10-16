Порошенку вручили іменну відзнаку "30 років незалежності України"

"24 серпня ви очолили ходу. Ми йшли разом з вами. "Брати по зброї", ветерани, волонтери, батьки, дружини, діти. Ми йшли ходою, яка для нас дуже багато означає. Вона комусь далась кров’ю, комусь далась болем. І для нас вона дуже важлива", - нагадав ветеран.

Відзнака "30 років незалежності" - єдина у світі іменна медаль, яка вручається тим, хто віддав максимум зусиль, щоб незалежність існувала, додає ветеран.

"І ми вважаємо, що ви не тільки заслуговуєте, а ви повинні її мати. Бо для нас з 2014 року ви - той, хто веде нас вперед. Незалежно від посади, яку ви займаєте. І я дуже хочу сказати: друже президент, вона ваша", - сказав Сокіл.

Порошенко подякував ветеранам війни. "Я щасливий сьогодні отримати цю нагороду. Для мене велика честь і велика гордість - сьогодні бути серед вас. Ми тримаємо порох сухим. Ми знаємо, хто наш ворог. Ми знаємо, кого ми захищаємо. І ми непереможні", - наголосив він.

Як відомо, на Покрову, у День захисників і захисниць України відбулися перші тактичні збори ГО "Res_Publika. Брати по зброї". Громадська організація об’єднує ветеранів війни проти російської агресії.

На збори приїхали понад 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.