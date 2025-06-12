По его словам, Порошенко призывает власти усилить, углубить, распространить защитные сооружения по всей линии фронта, а также создать горячую линию для расследования возможных нарушений в их строительстве. Однако, эти заявления являются достаточно циничными, учитывая провал программы строительства оборонительных рубежей при его президентстве.

В этом контексте "Сталкер" напоминает о провальном проекте строительства стены на границе с Россией.

"Когда Путин напал на Украину 11 лет назад, Порошенко объявил о строительстве "стены Порошенко - Яценюка", которая должна была сдерживать наступление агрессора на границе с нашим государством. На данный проект было потрачено 3 млрд (!) грн бюджетных средств", - отмечает военный.

"Сталкер" также рассказывает о проекте строительства оборонительных рубежей во время каденции Порошенко и называет его неэффективным.

"Кто воевал с 2014 года, помнит, что абсолютное большинство укреплений были построены или силами армии под собственные задачи, или - централизованно в недостаточном количестве недостаточного качества и их польза была минимальной", - пишет военный.

"Сталкер" напомнил, что провалил Порошенко и защиту складов с боеприпасами.

"Например, после оккупации Крыма один из крупнейших складов в Харьковской области (город Балаклея) решили не перевозить подальше от российской границы. Боеприпасы лежали под открытым небом до момента взрыва в 2017 году", - говорит он.

Именно во времена Порошенко, по его словам, взорвались 6 (!) военных складов. В воздух взлетело 210 тысяч тонн боеприпасов - 40% всех запасов боеприпасов Украины.

"Для сравнения, за пять лет войны, пока "седовласый" руководил страной, на боевые действия на Донбассе и разнообразные учения потратили всего около 70 тысяч тонн", - утверждает военный.