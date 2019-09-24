Порошенко викрили в порушенні ПДР: з'явилося відео

Порошенко перейшов дорогу на червоне світло (Фото: колаж РБК-Україна)

Порошенко за порушення ПДР має заплатити штраф

Народного депутата Петра Порошенка помітили за порушенням правил дорожнього руху - екс-президент перейшов дорогу на червоне світло світлофора через проїжджу частину. Відповідне відео опуликовано на YouTube-каналі "ЗупиниЛося".

Водій автомобіля, на якому приїхав колишній глава держави, здійснив зупинку і висадив пасажира прямо під знаком "Зупинка заборонена" на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради.

Після цього Порошенко вийшов з машини і разом з охоронцем перейшов через дорогу на інший бік вулиці, хоча пішохідний перехід знаходився всього за кілька метрів.

Петро Порошенко порушив ПДР і перейшов дорогу на червоне світло (Фото: скріншот)

У цей час інші громадяни стояли і чекали дозволяючого сигналу світлофора.

Зазначимо, що за перехід дороги на червоне світло накладається штраф 51 гривня. На водія, який здійснив висадку пасажира в недозволеному місці, накладається штраф в 255 гривень.

Незабаром після цього "наприкладу" Порошенка наслідував й інший нардеп - Сергій Тарута з ВО "Батьківщина".

Він також висадився з авто на пішоходом переході з порушенням ПДД.

Петро Порошенко порушив ПДР (Відео: YouTube / ЗупиниЛося)

Нагадаємо, в липні під будівлею ДБР на кортеж Петра Порошенка напав ветеран АТО і уродженець РФ, який за тиждень до цього отримав український паспорт.