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Порошенко привез в Николаев мобильную котельную

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Понедельник 19 декабря 2022 21:00
Порошенко привез в Николаев мобильную котельную Фото: Александр Сенкевич и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко привез в Николаев мобильную котельную. Как объясняет городской голова Александр Сенкевич, такой подарок ко Дню святого Николая действительно очень важен для горожан.

Об этом сообщил Порошенко в Facebook.

"В первую очередь потому, что на случай бомбардировок в городе у нас нет возможности отключить котельную, потому что все замерзнет и будет у нас "Алчевск" в Николаеве. Мы будем использовать эту котельную, чтобы подключать ее в случае остановки основной котельной. Пока ремонтируем, восстанавливаем – можем использовать эту котельную, сохранить сети и не заморозить людей”, - пояснил глава города.

Дорогой проект на миллионы гривен реализовали на средства Фонда Порошенко и компании Roshen.

"Это - уникальный проект. В Украине такого проекта еще нет. И неслучайно мы выбрали Николаев для того, чтобы запустить эту мощную, со всей необходимой электроникой передвижную котельную. Для чего? "Шахеды" рассчитаны на то, что они бьют по привязке к GPS. А эта котельная мобильная, десятки тысяч людей благодаря этому могут гораздо увереннее пережить эту зиму, - заявил Порошенко.

Порошенко привез в Николаев мобильную котельную

Напомним, ранее команда Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" привезла в Николаев системы для очистки воды - их установили в больницах и других социальных объектах, они и сейчас работают.

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Петр Порошенко Николаев