Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерские паляницы

Его бесплатно передают военным и горожанам.

Оборудование для пекарни - печки, тестомиссы, а также мощный генератор и систему для очистки воды волонтерам купил Фонд Порошенко. Пекарню также снабжают необходимыми продуктами.

Пекарня работает, несмотря на ежедневные обстрелы города.

Во время поездки на южный фронт команда Порошенко снова пополнила запасы пекарни - привезли муку, сахар, маслом, а также дизтопливо для генератора.

"Свой хлеб в Херсоне печется каждый день. На нем - наш трезуб. Держу эту свежую, душистую хлебину в руках и сердце радуется. Он - легендарный. Потому что изготовлен золотыми руками девушек из ОО "Справа громад" несмотря на все препятствия", - сообщил Порошенко.