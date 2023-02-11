RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко привез на блокпост в Херсоне волонтерские паляницы

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко в Херсоне посетил пекарню, где волонтеры ОО "Справа громад" организовали выпекание свежего хлеба. Порошенко также привез на один из блок-постов только что испеченные паляницы с трезубом.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

Его бесплатно передают военным и горожанам.

Оборудование для пекарни - печки, тестомиссы, а также мощный генератор и систему для очистки воды волонтерам купил Фонд Порошенко. Пекарню также снабжают необходимыми продуктами.

Пекарня работает, несмотря на ежедневные обстрелы города.

Во время поездки на южный фронт команда Порошенко снова пополнила запасы пекарни - привезли муку, сахар, маслом, а также дизтопливо для генератора.

"Свой хлеб в Херсоне печется каждый день. На нем - наш трезуб. Держу эту свежую, душистую хлебину в руках и сердце радуется. Он - легендарный. Потому что изготовлен золотыми руками девушек из ОО "Справа громад" несмотря на все препятствия", - сообщил Порошенко.

Напомним, в ноябре Порошенко вместе с волонтерами купил для уволенного Херсона хлебопекарное оборудование. Техника и мощный генератор были доставлены в город и установлены в одном из помещений.

По словам Порошенко, городские власти пытались помешать волонтерам, заблокировав им доступ в помещение. Впрочем, прибывшая по вызову полиция отказалась "воевать" с активистами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоХерсон