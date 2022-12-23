RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

Фото: в Херсоне волонтерская пекарня начала выпекать первый хлеб (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Херсоне волонтерская пекарня начала выпекать первый хлеб.

Об этом сообщил Порошенко в Facebook.

"Это - свежий, ароматный, первый и бесплатный хлеб, который сегодня наконец-то пекут волонтеры ОО "Справа громад" в Херсоне. Полиция отказалась выполнять незаконные указания властей по препятствованию нашей работе и отступила", - заявил Порошенко.

"Мы с Мариной Порошенко радуемся, что закупили и поставили новое оборудование для пекарни, генератор, который предоставляет ей автономную электроэнергию и снабдили пекарню мукой, сахаром, дрожжами. Наша команда планирует выпекать здесь не менее 600 кг свежего хлеба в смену. Мы уже обратились к местным властям по пропускам, чтобы работать и в комендантский час. Мы также привезли мощный генератор, обеспечивающий и работу пекарни, и систему для очистки воды", - добавил политик.

Как известно, в Херсоне власти пытались воспрепятствовать работе волонтерской пекарни и гуманитарной палатки, где горожане могут согреться и зарядить свои телефоны.

Порошенко с волонтерами несколько недель тому назад отправил в Херсон оборудование для пекарни, а также мощный генератор. Хлеб будут раздавать херсонцам бесплатно, часть продукции предназначена для военных.

Сейчас хлеб в Херсон привозят из других городов, но у многих горожан после месяцев оккупации нет ни работы, ни средств.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоХерсон