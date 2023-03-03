Порошенко показал, как из контейнеров для боеприпасов делают мобильные бани для фронта

Работа на промышленной площадке не прекращается - заказов много, очередь на мобильные бани огромна. Бытовые вагончики производят из контейнеров, в которых западные партнеры передают боеприпасы.

"Я действительно очень горжусь этим проектом. У него уже есть своя история. В феврале 2015 года мы уже пять первых кунгов передавали воинской части в Житомирской области на Озерном. Первые пять из двадцати, которые были запроектированы. Я помню, как нам благодарили военнослужащие. Это было для них очень важно, что о них кто-то позаботился, что думают, в каких условиях они находятся. Очень удобно, что они были мобильны и могли переезжать от пункта к пункту военного и обслуживать там военнослужащих, чтобы они не отвлекались от несения своих воинских обязанностей", - заявила Марина Порошенко.