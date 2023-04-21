Порошенко с собратьями на Майдане Незалежности простились с Олегом Барной: фото

Степан Барна, тоже воюющий на Донецком направлении, рассказал о своем брате: "Он очень любил Украину. Он сам просился на войну. И этот Майдан для него - уже не первый. В 1990 году он был на студенческой Революции на граните как студент. Потом это была "Революция оранжевая, далее - Революция Достоинства. И в 2014 году он так же ушел на фронт, защищая украинскую землю. Я искренне благодарю каждого своего собратья, друзей из нашей команды "Братьев по оружию", "Европейской солидарности", которые инициировали честь здесь наших ребят".

В то же время Порошенко сказал, что его команда будет инициировать награждение Олега Барны и Валерия Дорохова высшими государственными наградами.

Порошенко также подчеркнул, что те, кто презирал украинских защитников и поливал их грязью, должны в конце концов отвечать по закону.

Барна Олег Степанович

Народный депутат Украины 8-го созыва.

Активный участник Революции Достоинства в Чортковском районе (Тернопольская область) и Киеве. В июле 2014 года добровольцем пошел в ВСУ и отправился в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир минометного расчета.

25 февраля 2022 был зачислен на должность командира гранатометного отделения.

Напомним, что в боях на Бахмутском направлении погиб известный украинский боец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

Также мы писали, что в боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий вооруженных сил Новой Зеландии доброволец Кейн Те Тай.

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