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Порошенко вшанував пам'ять Митрополита Андрія Шептицького у Львові

STYLERЖиття    01.11.2019 - 16:08
Порошенко вшанував пам'ять Митрополита Андрія Шептицького у Львові
Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко вшанував пам'ять Митрополита Андрія Шептицького

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки до Львова відвідав Архикатедральний Собор Св. Юра та вшанував пам’ять Митрополита Андрея Шептицького у крипті собору у зв’язку з 75-ми роковинами смерті Митрополита.

"Хочу наголосити, що це був не лише духовний лідер України, не лише церковний діяч греко-католицької церкви. Це був державний діяч і державний лідер", – наголосив Петро Порошенко.

"Він насправді демонстрував, якою має бути відповідальна державна політика України", – сказав п’ятий президент України.

Петро Порошенко нагадав, що коли в 1944 році зі Львова були вибиті фашисти, і в умовах, коли в місті було КДБ СРСР, навіть ця спецслужба не наважилася зупинити потік вірних, які прийшли віддати шану і повагу митрополиту Андрею.

"Я би дуже радив всім, хто вивчає історію України, всім державникам, всій владі обов’язково перечитати труди Митрополита Андрея для того, щоб побачити наскільки відповідальним було його ставлення до української нації, до українського народу, до людей і до майбутнього, його бачення майбутнього української держави", – зазначив Петро Порошенко.

Він відзначив, що сьогодні на службі в храмі було багато людей, які прийшли віддати свою шану величезній постаті великого українця Митрополита Андрея Шептицького.

Петро Порошенко також поспілкувався з вірянами та оглянув експозицію особистих речей Митрополита.

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