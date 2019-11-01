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Порошенко почтил память Митрополита Андрея Шептицкого во Львове

STYLERЖизнь    01.11.2019 - 16:08
Порошенко почтил память Митрополита Андрея Шептицкого во Львове
Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко почтил память Митрополита Андрея Шептицкого

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки во Львов посетил Архикафедральный Собор Св. Юра и почтил память Митрополита Андрея Шептицкого в крипте собора в связи с 75-й годовщиной смерти Митрополита.

"Хочу подчеркнуть, что это был не только духовный лидер Украины, не только церковный деятель греко-католической церкви. Это был государственный деятель и государственный лидер", - отметил Петр Порошенко.

"Он действительно демонстрировал, какой должна быть ответственная государственная политика Украины", - сказал пятый президент Украины.

Петр Порошенко напомнил, что, когда в 1944 году из Львова были выбиты фашисты, и в условиях, когда в городе было КГБ СССР, эта спецслужба не решилась остановить поток верующих, пришедших отдать дань и уважение митрополиту Андрею.

"Я бы очень советовал всем, кто изучает историю Украины, всем государственникам, всей власти обязательно перечитать труды митрополита Андрея для того, чтобы увидеть насколько ответственным было его отношение к украинской нации, к украинскому народу, к людям и к будущему, его видение будущего украинского государства", - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что сегодня на службе в храме было много людей, которые пришли отдать свою дань огромной фигуры великого украинского митрополита Андрея Шептицкого.

Петр Порошенко также пообщался с верующими и осмотрел экспозицию личных вещей Митрополита.

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