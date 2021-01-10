Порошенко назвав книги 2020 року, які надихають

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П'ятий президент перелічив 6 книг, які надихали на роздуми у 2020 році

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав у Facebook книги 2020 року, які надихають.

"Традиційно в кінці року складаю топ книжок, які приємно вразили та надихали на роздуми та ідеї. Любов до читання - це на все життя", - написав Порошенко.

Перше місце політик віддав Вахтангу Кіпіані та його книзі "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР".

"Вважаю цю книгу не лише літературною, а й політичною подією року. "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року. Вахтанг Кіпіані зібрав ключові документи з колишнього архіву КДБ, які розкривають, як і за що судили українського дисидента. Згодом суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Вважаю, що це - ганьба і для позивача, і для суду. Тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Її скупили із книгарень, і видавництво надрукувало додатковий наклад. Це - реакція справжніх українців. Рекомендую мати цю книгу у родинній бібліотеці", - переконаний Порошенко.

Далі у топі Порошенка йде книга Наталі Гуменюк "Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму".

"Неприхована правда про життя кримчан в окупованому Криму після 2014 року. Талановита журналістка Наталя Гуменюк упродовж 2014–2019 років їздила до окупованого Криму і збирала історії і трагедії людей. Читаючи репортажі Наталі, гостро відчуваєш, як історія твориться долями людей, кожна з яких болить, як незагоєна рана", - пише Порошенко.

Виділив Порошенко й автобіографічну книгу Яніни Соколової у співавторстві з Ольгою Купріян "Я, Ніна".

"Кажуть, Бог дає лише такі випробування, які людині під силу. Добре знаю Яніну не тільки як високопрофесійну журналістку, а і як людину зі сталевим характером. Свою інтимну і болючу історію боротьби зі смертельною хворобою вона мала мужність розказати публічно. Про своє розуміння сенсу життя, про страх і відчай. Це - книга, яка змінює. Прочитайте…", - рекомендує він.

Також Порошенко порекомендував фотокнигу Михайла Палінчака "Анамнез".

"Цю фотокнигу я отримав у подарунок від автора. Пишаюся, що у моїй команді працюють такі талановиті люди як Михайло, який займається вуличною фотографією і розвиває цей напрямок в Україні. Його фотопроект "Анамнез" - це візуальне дослідження того, як змінюється наше повсякденне життя в час глобальної пандемії", - розповів політик.

Крім того, він виділив книгу Сергія Жадана та Павла Макова "Постійне місце проживання".

"Постійне місце проживання" - ще одне чудове видання Сергія Жадана, яке він створив разом із харківським художником Павлом Маковим. Ціную і поважаю Сергія не лише за його поезію та прозу. Він - щирий патріот, свідомий громадянин і невтомний волонтер. І, безумовно, вдячний за його підтримку нашої команди на місцевих виборах у Харкові", - написав він.

Замикає топ кращих книг 2020 року Оксана Забужко з "Планетою Полин".

"Ця книга неймовірної Оксани Забужко визнана премією "Книга року ВВС" однією з найвизначніших літературних подій 2020 року. Тут зібрано найважливіші есеї авторки за останні два десятиліття. Цікаво тим, хто, зокрема, цікавиться постатями найбільш знакових культурних та історичних персон", - резюмує Порошенко.