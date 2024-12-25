"Трудно праздновать Рождество, когда знаешь, какой сложной является ситуация на фронте", признался Петр Порошенко в соцсетях. И хотя душа "гетмана" болела за военных на нуле, "гетман" таки смог преодолеть стыд и устроил очередную милитари-фотосессию в рубашке ценой почти 180 тысяч гривен", - пишет блогер.

Иванов также отметил, что рубашка Loro Piano цвета хаки из кашемира, которую надел Порошенко на фотосессию в поддержку ВСУ, в пересчете стоит 4300 долларов. За эти деньги лидер "ЕС" мог бы купить дроны.

"Характерно, что Порошенко лично признался в собственном цинизме, отмечая: "звонки от воинов мы начали получать еще задолго до этой фотосессии". ВСУ очень нуждаются в дронах. С дронами всегда дефицит", - отмечает блогер.

Как сообщалось ранее, журналисты разоблачили Порошенко на схеме заработка на донатах украинцев.