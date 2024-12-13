Погрузись в игру с головой. 5 лучших мониторов для идеального гейминга
В мире гейминга детали имеют значение, и выбор монитора может стать решающим фактором для полного погружения в игру. От стремительной частоты обновления до насыщенного HDR-изображения - современные экраны предлагают невероятные возможности для каждого геймера.
Про пять лучших игровых мониторов, которые сделают ваш игровой процесс идеальным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.
AOC Q27G3XMN 27" Mini LED Gaming Monitor
Лучший игровой монитор для большинства людей
Q27G3XMN - это 27-дюймовый монитор с разрешением 2560 x 1440 и частотой обновления 180 Гц, который сочетает в себе отличные функции, производительность и доступность. Благодаря мини-светодиодной технологии, он предлагает HDR-качество, которое превосходит ЖК-дисплеи с боковой подсветкой, хотя и уступает OLED.
С временем отклика 1 мс GtG он достаточно быстрый для большинства игр, кроме самых требовательных киберспортивных дисциплин. При этом он выделяется своей ценой - менее 300 долларов, что делает его лучшим выбором для пользователей с ограниченным бюджетом или без особых технических требований.
Плюсы:
- Относительно доступный
- Настоящая производительность HDR
- Достаточно быстрый
Минусы:
- Присутствует некоторое размазывания
- Нет USB-портов
AOC Q27G3XMN 27" Mini LED Gaming Monitor (фото: Engadget)
AOC 24G15N 24" Gaming Monitor
Лучший бюджетный игровой монитор
Монитор AOC 24G15 - это доступное решение для тех, кто хочет получить максимум производительности за минимальную стоимость. С экраном 23,8 дюйма, разрешением 1920 x 1080 и VA-панелью, он обеспечивает частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс.
Высокая контрастность и цена около 110 долларов делают его отличным выбором для игр. При определенной терпеливости модель можно приобрести всего за 90 долларов во время скидок.
Стоит избегать 27-дюймовой версии этой модели из-за низкой плотности пикселей, которая ухудшает качество изображения.
Плюсы:
- Доступный
- Частота обновления 180 Гц
- Скорость отклика 1 мс
Минусы:
- Низкое разрешение
- Присутствует некоторое размазывание экрана
AOC 24G15N 24" Gaming Monitor (фото: Engadget)
Alienware AW2725DF OLED Gaming Monitor
Лучший игровой OLED-монитор для большинства людей
Alienware AW2725DF - это мощный игровой монитор с QD-OLED панелью, частотой обновления 360 Гц и сверхбыстрым временем отклика 0,03 мс. Он сертифицирован по стандарту Vesa DisplayHDR True Black 400, обеспечивая практически идеальную HDR-производительность.
Монитор оснащен портом HDMI 2.1, что делает его совместимым с игровыми консолями нового поколения, такими как Xbox Series X и PlayStation 5.
Единственный заметный недостаток - невозможность отображать настоящий черный цвет в условиях яркого окружающего освещения, что характерно для всех мониторов с QD-OLED на текущий момент.
Alienware AW2725DF стоит около 1000 долларов, но его можно найти со скидкой до 700 долларов, что делает его более доступным на фоне конкурентного рынка OLED-дисплеев.
Плюсы:
- Частота обновления 360 Гц
- Фантастическая производительность HDR
- Трехлетнее покрытие выгорания
Минусы:
- Дорогой
Alienware AW2725DF OLED Gaming Monitor (фото: Engadget)
Dell AW3223DWF
Невероятный сверхширокий OLED-дисплей
Dell AW3423DWF - это ультраширокий игровой монитор, обеспечивающий более глубокое погружение благодаря соотношению сторон 21:9. Он оснащен QD-OLED панелью с частотой обновления 165 Гц, сверхбыстрым временем отклика 0,01 мс и поддержкой AMD FreeSync Premium Pro.
Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR TrueBlack 400, что делает его отличным выбором для игр и просмотра фильмов.
Единственный минус - отсутствие порта HDMI 2.1, но это незначительный недостаток, так как ультраширокий формат гейминга мало распространен в консольных играх. Dell AW3423DWF предлагает превосходные характеристики для геймеров и любителей мультимедиа.
Плюсы:
- Соотношение сторон 21:9
Минусы:
- Только 165 Гц
- Нет HDMI 2.1
Dell AW3223DWF (фото: Engadget)
LG 32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor
Бескомпромиссный 4K-монитор
LG 32GS95UE-B Ultragear OLED - бескомпромиссный игровой 4K-монитор с уникальными возможностями. Его 31,46-дюймовый WOLED-дисплей поддерживает два режима: 4K с частотой обновления 240 Гц и FHD с частотой 480 Гц, переключение между которыми осуществляется одним нажатием кнопки.
Хотя вывод в 1080p на 32-дюймовом экране выглядит растянутым, это небольшая плата за невероятную универсальность монитора. С временем отклика 0,03 мс (GtG) и отличным качеством изображения LG 32GS95UE-B идеально подходит как для соревновательных игр, так и для захватывающих визуальных проектов.
При цене 1400 долларов этот монитор будет логичным выбором для тех, кто уже инвестировал в мощный ПК для работы с 4K-разрешением.
Плюсы:
- Двойные режимы 4K и 1080p
- Частота обновления до 480 Гц
- OLED
Минусы:
- Очень дорогой
- Низкая плотность пикселей при FHD
LG 32GS95UE Ultragear OLED Gaming Monitor (фото: Engadget)