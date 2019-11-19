Вражає нервову систему: що відомо про новий вірус в Україні

В Одесі зафіксували спалах небезпечного вірусу Коксакі, який може стає хронічним і викликати небезпечні ускладнення. Через захворювання було закрито на карантин вісім класів середньої школи № 63 у місті. Що таке вірус Коксакі та як вберегтися від хвороби - в матеріалі Styler.

Вірус Коксакі являє собою ентеровірусну інфекцію, яка найчастіше осідає в ШКТ, але його мішенню можуть стати будь-які органи і тканини людини. При цьому при зараженні досить часто уражається нервова система.

Симтоми захворювання дуже схожі на звичайну ГРВІ, яка супроводжується діареєю та інтоксикацією. Але Коксакі має відмінну особливість - висипання на долонях, а також грудях, іноді - на голові.

Перебіг хвороби проходить залежно від особистих особливостей організму людини:

Хворий повністю одужує.

Хвороба стає хронічною - вірус на невизначений час зберігається в нейронах і внутрішніх органах.

Хворий стає носієм вірусу.

В Україні спалах вірусу Коксакі (фото: unsplash.com)

Інкубаційний період часто триває близько 10 днів. Але іноді хвороба проявляється дуже стрімко - перші симптоми помітні вже через два дні. Хвороба виражається високою температурою (понад 39 градусів). Зазвичай хвороба минає за короткий час без наслідків, але іноді можливі небезпечні наслідки.

Оскільки від вірусу немає лікування, залишається тільки полегшити стан дитини: дотримуватися параметрів вологості і температури, давати пити багато рідини. Але все ж необхідно звернутися до лікаря, щоб уникнути небажаних ускладнень.

Найбільш вразливою категорією для вірусу Коксакі є діти шкільного і дошкільного віку.

Вірус Коксакі дуже заразний і в основному передається через верхні дихальні шляхи. Також можлива передача через загальні предмети - рушники, посуд, немиті овочі та фрукти.

Варто відзначити, що існує близько 30 різновидів вірусу Коксакі, які "вибирають" для себе ті чи інші тканини та органи. При цьому більшість віддає перевагу саме нервовим клітинам.