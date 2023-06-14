Раненая девочка из Николаева прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

Девочке было тяжело: она заперлась и почти не разговаривала. Немного легче стало за границей, куда уехала семья. Но пришлось вернуться из-за дедушки, который остался без помощи.

История Миланки войдет в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего рассказы украинцев о войне.

Разговаривая с Валерией, посол Фонда, ведущий и актер Алексей Суханов, спрашивает – почему она считает необходимым поделиться своей историей.

"Я хочу, чтобы весь мир узнал, что творится на нашей земле. Что мы все – абсолютно реальные люди, не актеры. Чтобы нас просто все услышали. И, возможно, помогли нам", – признается Валерия.

Во время конной прогулки в Закарпатье Миланка заплетает косички коника и говорит, что мечтает стать стилисткой. Ее мама больше всего надеется на безопасное и счастливое будущее своих детей.

Напомним, к участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.