Раненая 11-летняя Каролина прошла реабилитацию от Фонда Ахметова

"На санаторно-курортное лечение к нам приезжают взрослые и дети. Практически все они получили минно-взрывные, осколочные ранения, огнестрельные переломы разной степени тяжести. Историй очень много, каждая по-своему трогательна. Иногда даже не верится, что пережили эти люди, детки", - делится Снежана Чеботарева, врач санатория.

Семья Каролины - из Авдеевки Донецкой области. Во время полномасштабной войны мать с двумя детьми переехала в Новомосковск на Днепропетровщине.

От гула ракет и взрывов у Каролины произошел нервный срыв: она все время плакала и пряталась под стол. Впереди ждало новое испытание – девочка получила ранения, когда была дома у бабушки… Теперь Каролина и ее семья восстанавливаются. Как семья, так и работники санатория верят в Победу и мир в Украине.

"Надеемся, что война закончится и все будут с удовольствием приезжать к нам отдыхать", - добавляет Снежана Петровна.

Проект "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" продолжается: принять участие могут дети до 18 лет, получившие физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

В бесплатную программу входят: проезд в обе стороны, проживание и питание для ребенка и сопровождающего взрослого, индивидуальные категории реабилитации.

Оставить заявку можно по ссылке https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6.

Уточнение - по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.

В рамках проекта курсы реабилитации прошли уже 144 ребенка. За 17 лет по программе "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.