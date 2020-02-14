Пора зізнатися світу: відома телеведуча заручилася з юристом (фото)

Відома українська телеведуча Юлія Зорій заручилася зі своїм коханим. Обранцем Юлії став представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську, юрист Олексій Резніков. Телеведуча відповіла згодою на День святого Валентина.

Олексій Резніков розмістив на своїй сторінці в Facebook фотографії заручин і повідомив, що його кохана відповіла: "Так!"

"День закоханих. Серцеві листівки домінують сьогодні у всіх стрічках. Коли я зробив пост, в момент звільнення з публічної служби, про те, що ще в планах у мене довчиться і дозакохатися Плани завжди реалізуються, якщо усвідомлено відправляєш запит у Всесвітній простір. Вона сказала: "Так!" Юлія Зорій, пора зізнатися світу", - написав Він.

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Олексій Резніков – відомий український юрист, який раніше працював заступником голови КМДА, а також заступником голови Антикорупційної Ради.

Юлія Зорій – відома українська телеведуча, глядачі її знають по програмі "Ранок у Великому місті", яка виходить на телеканалі ICTV.

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

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