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Популярний український курорт накрив сніговий шторм: моторошне відео

STYLERПодії    12.02.2020 - 11:35
Популярний український курорт накрив сніговий шторм: моторошне відео
Драгобрат накрив сніжний шторм (колаж: РБК-Україна)

Відпочинок на гірськолижному курорті Карпат затьмарила сильна негода

Дрогобрат в Карпатах накрило потужним сніговим штормом з хуртовиною і шквальним вітром. У мережі з'явилося "апокаліптичне" відео, зняте очевидцем на гірськолижному курорті в Закарпатській області.

Відео було знято у вівторок, 11 лютого, коли регіон потерпав від опадів і штормового вітру, що досягав загрозливих 30 метрів за секунду. До цього часу сніжний шторм порушував спокій відпочиваючих і місцевих вже другу добу підряд.

До речі, Захід особливо сильно постраждав від урагану на ім'я Кіара, який обрушився на територію Європи 9-10 лютого. Там стихія наробила багато лиха, у тому числі призвела до людських жертв. В Європі пориви вітру досягали 150 метрів за секунду.

Драгобрат накрив сніжний шторм (відео: YouTube)

Варто відзначити, що гірськолижні курорти в Карпатах довгий час страждали за теплої зими 2019-2020 і майже повної відсутності снігу. Тепер сніг є, але негода заважає туристам відпочивати, а місцевим підприємцям - заробляти на туристичному бізнесі в цьому сезоні.

Користувачі мережі коментують сніжний шторм на популярному курорті: "Як в фільмах жахів", "Нічого собі погода..."

Популярний український курорт накрив сніговий шторм: моторошне відео

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