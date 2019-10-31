Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

У народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука народився син. Про це творець шоу "Мамахохотала" написав на своїй сторінці в Facebook опублікував щасливе фото разом з дружиною Анною Гресь та новонародженим малюком.

У новоспечених батьків народився хлопчик вагою 4,2 кг, 54 див. Час народження: 30 жовтня 2019 року 19:19.

Роман Грищук Анна Гресь з сином (фото: facebook.com/grishchukroma)

Анна у себе в Facebook розповіла, що перед початком переймів вона була в будівельному магазині, після чого лікар сказав їй їхати в пологовий будинок.

Роман Грищук Анна Гресь з сином (фото: facebook.com/anna.gres.1)

Роман почав зустрічатися з Анною ще в студентські роки. Тоді вони місці грали в команді КВН "КПІ". Після КВН їх команда перевтілилася в шоу "Мамахохотала". Весілля молода пара зіграла в 2015 році в Таїланді.

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі також привітали батьків з народженням первістка.

Мої вітання. Здоров'я, щастя і кохання вашій родині;

Вітаю!!! Молодці!

Вітаю! Син - це відмінно! Нехай росте здоровим, розумним та щасливим!

Вітаю вас! Міцного здоров'я синку, щастя, радості, а вам спокійних ночей!

Анька вітаю тебе!!! Я дуже рада за тебе! Бажаю твоєму хлопцеві величезного здоров'я, щастя, нехай завжди його оберігає ангел охоронець!

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що "Слуга народу" Богдан Яременко замовляв інтимні послуги у Верховній Раді під час засідання. Після публікації скандальної листування він заявив, що спеціально спровокував журналістів, а вони попалися.