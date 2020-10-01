Популярна курортна країна посилила правила для українських туристів

Відома курортна країна посилила правила в'їзду для українців (фото: pixabay)

Українським туристам стане важче потрапити на популярні курорти

Болгарія посилила вимоги до в'їзду для туристів з України. З 1 жовтня при відвідуванні країни потрібно з собою мати довідку з результатами тесту на коронавірус.

Нові вимоги були опубліковані на офіційній сторінці посольства України в Болгарії.

Ці правила в'їзду в Болгарію будуть діяти з 1 жовтня по 30 листопада. Українцям потрібно буде надати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус. Причому, зроблений він повинен буде не менше, ніж за 72 години до перетинання кордону.

Крім того, у документі обов'язково мають бути зазначені:

особисті дані громадянина України,

контакти та назви лабораторії, що робила тестування,

дата аналізу,

прописаний латиницею метод (PCR),

також негативний результат (Negativ).

Зазначимо, що у вересні українці могли в'їжджати на територію Болгарії без підтвердженого тесту на коронавірус.

До речі, для туристів з України, як і раніше відкриті 52 країни. Болгарія входить у цей перелік.

Зазначимо, що МОЗ не так давно поновило список так званих країн "червоної" та "зеленої" зони. Болгарія входить в перелік "зеленої" зони.