Ці популярні напої можуть прискорити старіння вашого мозку: їх краще виключити зі свого раціону

Фахівці відзначають, що дієта і спосіб життя сильно впливає на тривалість життя і збереження важливих функцій. Найважливіше - дотримуватися помірності. Відмовлятися повністю і назавжди від чогось, що приносить вам задоволення, не варто.

Але ось обмежити ті продукти та напої, які можуть нашкодити вашому здоров'ю і майбутньому - було б добре. Особливо це стосується продуктів з високим вмістом цукру.

Які напої прискорюють старіння мозку

Напої з содою. Як показує дослідження, опубліковане в журналі Alzheimer's & Dementia у 2017 році, газована вода з содою може бути пов'язана з прискореним старінням мозку. За умови, що учасники експерименту випивали по одному такому напою в день.

Крім прискореного старіння мозку, така газована вода при регулярному застосуванні викликає й інші проблеми - порушення епізодичної пам'яті, тобто стирає спогади про минуле.

В учасників експерименту вчені виявили менші обсяги гіпокампа, який відповідає за більшу частину пам'яті та функцій навчання. Його обсяг зменшується природним шляхом з віком, але регулярне вживання солодких напоїв з содою може прискорити цей процес.

Дієтична газована вода. На жаль, і дієтична газована вода не стане кращим варіантом. За даними дослідження, яке було опубліковано в журналі Stroke, щоденне вживання дієтичної газованої води підвищувало ризик розвитку інсульту або недоумства в три рази. А ще такий напій може викликати розвиток діабету.

Алкоголь. Надмірне вживання спиртних напоїв шкідливо не тільки для мозку, але і взагалі для здоров'я. Але ось наскільки негативно впливатиме алкоголь в помірних дозах?

Тим більше, що довгожителі з так званої "блакитної зони", регулярно випивають келих червоного вина і це допомагає їм уникнути деменції та хвороби Альцгеймера.

Згідно з дослідженням, яке було опубліковано в журналі Nature у 2022 році, одна або дві порції алкоголю щодня можуть негативно вплинути на мозок людини.

Навіть помірне вживання спиртного може зменшити як білу, так і сіру речовину мозку, які відповідають за важливі когнітивні функції.