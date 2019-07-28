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На популярному українському курорті хлопець зірвався з колеса огляду: усі подробиці

STYLERЖиття    28.07.2019 - 12:53
На популярному українському курорті хлопець зірвався з колеса огляду: усі подробиці
У Залізному порту хлопець зірвався з колеса огляду (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Хлопець вирішив продемонструвати свої вміння і покалічив себе

В Херсонській області на відомому курорті Залізний порт стався неприємний інцидент з 21-річним хлопцем. Хлопець піднявся на непрацююче колесо огляду і впав на землю. Про це повідомляє місцеве видання "Херсон типовий".

Атракціон встановили на набережній. Хлопець вирішив продемонструвати відпочиваючим свої фізичні можливості, почав швидко дертися вгору, але щось пішло не так, його руки втратили колишню силу, і він зірвався з висоти приблизно 10 метрів.

На популярному українському курорті хлопець зірвався з колеса огляду: усі подробиці

В Залізному порту хлопець зірвався з колеса огляду (Ілюстративне фото: instagram.com/vikali1936)

Очевидці інциденту викликали бригаду швидкої допомоги і подзвонили в поліцію. Коли лікарі приїхали надати хлопцеві допомогу, то він вже перебував у непритомному стані.

Лікарі доправили потерпілого екстремала в районну лікарню. У нього ушкоджені внутрішні органи та забій головного мозку. Чи молода людина буже жити, лікарі поки не говорять.

Нагадаємо, що недалеко від Залізного порту, де люди часто відпочивають "дикуном", стався інцидент з 10-річним хлопчиком, який почав тонути в морі. При цьому люди навколо замість того, щоб кинутися рятувати дитину, просто стояли і знімали все на камеру.

Раніше повідомлялося про те, що в Залізному порту дельфін порізвився з відпочиваючими. Тварина припливло на мілководді, де в цей час купалися люди.

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