Популярный напиток, который любят многие, может вызывать рак: новое исследование

Что такое аспартам

Аспартам - это один из самых популярных подсластителей в мире, он используется в продуктах диетических газированных напитков Coca-Cola, входит в состав жевательных резинок, желатина, мороженого, витаминов и даже зубной пасты.

Аспартам - канцероген?

На пресс-конференции глава ВОЗ по питанию Франческо Бранка сообщил, что лучше не употреблять вообще напитки с заменителями сахара.

"Если потребители сталкиваются с выбором, пить ли им колу с подсластителями или с сахаром, я думаю, что следует рассмотреть третий вариант - вместо этого пить воду", - сказал Бранка.

Международное агентство по изучению рака (IARC), базирующееся в Лионе, заявило, что аспартам является "возможным канцерогеном".

Эта классификация означает, что существует ограниченное количество доказательств того, что вещество может вызывать рак.

В отчете не сказано, сколько человек должен потреблять, чтобы оказаться в группе риска, который рассматривается отдельной группой - Объединенным комитетом ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) по пищевым добавкам (JECFA), базирующимся в Женеве.

"Оценки аспартама показали, что, хотя безопасность в обычно используемых дозах не вызывает серьезного беспокойства, были описаны потенциальные эффекты, которые необходимо изучить в дополнительных и более качественных исследованиях", - сообщили в ВОЗ.

Какая безопасная доза

Врачи рекомендуют людям не употреблять более 40 мг/кг в день.

Интересно, что несколько ученых, не связанных с обзорами, заявили, что доказательства связи аспартама с раком слабы.

В то же время ВОЗ отмечает, что, если вы употребляете очень редко такие напитки с подсластителями - риски онкологии минимальны.

"Наши результаты не указывают на то, что случайное потребление может представлять риск для большинства потребителей", - сказал руководитель отдела питания ВОЗ Франческо Бранка.

Решения IARC (агентство по изучению рака), в свою очередь, критикует ВОЗ за то, что они порождают излишнюю тревогу из-за аспартама, ведь избегать употребления определенных веществ не так просто.

Производители уже сообщили о "серьезных опасениях по поводу проверки экспертов", ведь она может ввести потребителей в заблуждение, заставляя их потреблять больше сахара и подвергать опасности свое здоровье.