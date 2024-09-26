Популярный комик попал в скандал из-за шутки о мусульманах: после критики он сделал заявление

Детали скандала

Во время стендапа Антон пошутил, что "не понимает, почему православные продолжают убивать православных, если есть много мусульман".

"Эта война - это просто нонсенс, я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что это сейчас не ко времени, и тем более этим уже занимаются иудеи, но тем не менее", - сказал со сцены Стенюк.

Стенюка раскритиковали за шутку (Фото: instagram.com/antonstenyuk)

Подобные заявления не оценили в сети. Так, глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook написал о том, что подобные слова являются "выпадом против людей по религиозному признаку".

"Какого черта... Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил содержания данной "шутки", которой на самом деле здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку... Жаль, что в этом случае указывать на этого негодяя, позволяющего себе цинично оскорблять своих сограждан, приходится мне, гражданину Украины, исповедующему Ислам", - выразил он свое мнение.

Кроме того, на скандал отреагировал Дмитрий Лубинец, Уполномоченный по защите прав человека. Он заявил, что обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить шутку Стенюка.

Если полиция докажет наличие преступления, юмористу придется отвечать по статье 161 Уголовного кодекса Украины - разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Ситуация произошла на сольном концерте юмориста (Фото: instagram.com/antonstenyuk)

Реакция комика

Сам комик позже вышел на связь в соцсетях и сделал новое заявление. Он публично извинился и подчеркнул, что не хотел кого-то оскорбить или задеть мусульманское сообщество своими словами. Антон добавил, что удалил с видео своего выступления с цифровых площадок, а также написал, что готов отвечать за содеянное.

"Я искренне прошу прощения перед всеми, кого могли оскорбить мои слова во время моего сольного концерта, который был опубликован на YouTube. Одна из моих шуток была неуместна и недопустима, и я глубоко сожалею, что мог оскорбить многих людей, в том числе представителей мусульманского сообщества. Я не имел цели унизить кого-то или оскорблять по религиозному признаку", - сказал юморист.

"Я уже удалил это видео из социальных сетей и мы заберем эту часть из выступления, которое опубликовано. Я осознаю ответственность за свои слова и обещаю в дальнейшем быть более чувствительным в своей работе. Надеюсь на ваше понимание и милосердие", - добавил он.