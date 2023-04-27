Популярное в Украине успокоительное влияет на развитие психических расстройств

Современная жизнь полна стрессов и переживаний, поэтому часто украинцы прибегают к методам самолечения путем успокоительных препаратов. Однако не всегда действие этих средств является именно таким, на которое рассчитывают. Недавно ученые выяснили, как влияет на психику человека широкодоступный успокоительный препарат.

Об этом сообщают на сайте Medical Daily.

О каком препарате идет речь

Одним из самых популярных успокоительных в Украине является Глицин. Он доступный в цене и достаточно эффективный. К тому же купить его можно без рецепта.

Глицин - это одна из двадцати аминокислот, входящих в состав белков. Эта аминокислота расположена в больших клетках спинного мозга, мотонейронах и тормозит потенциал определенного действия.

Глицин может оказывать слабое успокоительное действие из-за влияния на вегетативные центры и центры бодрствования. При употреблении менее 0,5 г работает на уровне плацебо, но доза побольше может иметь совершенно другой эффект.

Препарат "Глицин" может быть опасным для здоровья психики человека

Какие негативные последствия от употребления

В своих исследованиях команда ученых обнаружила, что мыши, у которых есть эта аминокислота, показали стойкость к стрессу. Таким образом, ученые заметили, что глицин может посылать в мозг сигнал замедления, что может способствовать депрессии и тревожности.

Глицин продается в качестве пищевой добавки для улучшения настроения и сна. Это объясняется его способностью по-разному действовать на разные типы клеток. Глицин посылает сигналы замедления в одни типы клеток, одновременно посылая сигналы возбуждения в другие.

Сегодня необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как организм поддерживает правильный баланс аминокислот и как это оказывает влияние на активность клеток мозга.

Однако такое открытие влияния глицина на мозг человека может усовершенствовать лечение депрессии в будущем и способствовать разработке более эффективных препаратов.