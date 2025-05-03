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Популярная еда вызывает большее количество смертей в год, чем фентанил: исследование

Суббота 03 мая 2025 10:49
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Популярная еда вызывает большее количество смертей в год, чем фентанил: исследование Фото: От какой еды вероятна преждевременная смерть (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование ученых утверждает, что потребление ультраобработанных продуктов в США, вызывает больше смертей, чем употребление наркотика фентанила.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на American Journal of Preventive Medicine.

Что показало исследование ученых?

Новый анализ изучил данные из США и семи других стран, чтобы оценить процент преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить, из-за потребления ультраобработанных продуктов (UPF), таких как упакованные закуски, сладкие напитки, обработанное мясо и сладкие сухие завтраки.

"Мы рассмотрели риск смерти человека от потребления большего количества ультраобработанных продуктов в возрасте от 30 до 69 лет, когда смерть была преждевременной", - сказал соавтор исследования Карлос Аугусто Монтейро.

Команда ученых обнаружила, что риск преждевременной смерти возрастает почти на 3% на каждые 10% увеличения калорий от такой пищи.

Предыдущие исследования связывали ультраобработанные продукты с 32 негативными последствиями для здоровья, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета 2 типа и проблем с психическим здоровьем.

Сравнение смертей от неправильного питания и передозировки наркотиков

Около 124 000 преждевременных смертей в США были связаны с потреблением UPF в 2018 году, сказал Эдуардо Аугусто Фернандес Нильсон, ведущий исследователь нового исследования.

Для сравнения, в 2022 году почти 74 000 американцев умерли от передозировки фентанила.

Фернандес Нильсон и его коллеги создали компьютерную модель, которая оценивала процент ранних смертей, связанных с UPF, на основе данных о почти 240 000 человек и почти 15 000 смертей.

Результаты колебались от 4% в странах с меньшим потреблением UPF (Колумбия) до почти 14% в странах с высоким потреблением UPF (Великобритания и США). Среди других исследуемых стран были Бразилия (низкое потребление), Чили и Мексика (среднее) и Австралия и Канада (высокое).

"Выводы подтверждают, что потребление ультраобработанной пищи значительно способствует общему бремени заболеваний во многих странах, и уменьшение должно быть включено в национальные рекомендации по питанию и рассмотрено в государственной политике", - пишут исследователи в своей статье.

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