Популізм вилазить боком: відомий блогер розніс "Укрзалізницю"
"Укрзалізниця" вчергове потрапила у скандал. Цього разу вона "потрапила у немилість" відомого блогера Олега Васильєва, який звернув увагу на маршрут Черкаси - ім.Т.Шевченка.
Про ситуацію, що склалася з потягом блогер написав на своїй сторінці у Facebook і відразу ж отримав купу відгуків під постом.
Що ж сталося?
"Погралися і досить. Як завжди популізм вилазить боком", - почав розповідь Васильєв.
Фото: "Укрзалізниця" знову потрапила у скандал (facebook.com/ol.vasilyev)
Так, у вересні 2020 року у Черкасах УЗ запустила дизель-поїзд Черкаси - ім.Т.Шевченка. Тоді на маршруті презентували новий дизель ДПКр3.
Минуло 7 місяців і його зняли з маршруту через нібито низький пасажиропотік. У якості заміни прислали автомотрису PESA 620M. Рейковий автобус поїздив кілька місяців і зник.
А тепер замість комфортних дизель-поїздів їздить вагон 2-класу під тепловозом.
"Така собі деградація... Також це чудо курсує за іншим графіком і не стикується з поїздами "Інтерсіті" по ст. ім.Т.Шевченка, як раніше... Згодом стало відомо, що рейковий автобус забрали на маршрут Київ - Аеропорт "Бориспіль" де збільшився пасажиропотік. Черкащани, тримайте заміну..." - написав Олег.
Що пишуть у соцмережах?
- Схоже чудо колись їздило за маршрутом Шепетівка - Хмельницький. Але "під шумок" коронавірусу і таке чудо перестало їздити.
- Скоро з таким відношенням паротяги запустять по цьому маршруту
- Якшо змістити відправлення на 20 хвилин, то в ньому саме як приміському потязі буде сенс. Стане можливою пересадка до Черкас зі знам'янської електрички та зі Цвіткового.
- Абсурд у тому, що нитка цього поїзда від самого початку була зроблена під пересадку по Шевченка. Зараз нічого не стикується, то мабуть ті, хто перекрутив графік, мали розуміти, що до чого?
- Через місяць буде велодрезина або товарний вагон-теплушка...
Раніше ми писали, що "торгаші" перетворили електричку на Одесу в базар.
Також нещодавно "Укрзалізниця" потрапила в неприємний скандал через обслуговування пасажирів на вокзалах.