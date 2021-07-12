Укрзалізниця знову в центрі скандалу: маму з двома дітьми вигнали вночі із залу очікування

Укрзалізниця знову потрапила в неприємний скандал через обслуговування пасажирів на вокзалах. У Запоріжжі жінку з двома малолітніми дітьми фактично вигнали з платного залу підвищеного комфорту серед ночі.

Як розповіла жінка, вона з двома дітьми їхала транзитом через Запоріжжя і їй довелося чекати свій поїзд, який повинен був відправитися о 03:55 на вокзалі. Мама вирішила відпочити з дітьми в платному залі підвищеного комфорту.

Оскільки була глибока ніч, діти швидко заснули. А адміністратор залу підійшла до пасажирки задовго до закінчення платного часу з гучним криком: "буди дітей!" і заявила, що в цьому залі дітям спати заборонено.

Жінка почала вимагати у працівників вокзалу показати в правилах пункт, який забороняє дітям спати в залі відпочинку і почала знімати те, що відбувається на камеру телефону.

Адміністратор залу, а також ще одна працівниця Укрзалізниці довго шукали в теці з правилами відповідний пункт, але так і не знайшли.

А пасажирці пояснили, що зал призначений для відпочинку, а не для сну. І не має значення, дорослий пасажир або це дитина, а також, час доби та інші обставини. Як заявили працівниці вокзалу, "нехай діти відпочивають сидячи".