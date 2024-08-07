"Несмотря на обстрелы, люди возвращаются в город": история 16-летней Софии из Донетчины в музее "Голоса Мирных" Фонда Ахметова

16-летняя София живет рядом с войной уже десять лет. Когда россияне нарушили границы Украины, она только пошла в школу, но помнит тот, самый первый испуг от обстрелов. После 2022 года вражеские снаряды попадали в ее дом в Курахово Донецкой области несколько раз.

Свою историю София рассказала во время оздоровления в Закарпатье по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Обстрелы в ее городе происходят часто: Россия легко туда дотягивается. В такие часы София занимает своих животных, ей так становится легче. Так было и в начале этого года, когда российский снаряд разбил крышу ее дома.

"Меня сильно трясло, я думала, что получила контузию. Врачи скорой дали успокоительное и сказали, что все хорошо. Некоторое время я боялась выйти, ведь тишина бывает обманчива, но быстро справилась с этим состоянием: надо было ремонтировать крышу и разбирать все", – признается Софья.



В ее жизни есть и другой опыт обитания стресса - после пожара, вызванного обстрелом, он долго не мог есть.

"Загорелся соседний дом. Мы тогда поливали свой, чтобы на него пламя не перешло. Пожарная машина приехала через пол часа, потому что обстрел продолжался. Этот дом тлел еще несколько дней. А я после этого отказалась от еды на две недели", - рассказывает о пережитом Софии.

16-летняя девушка отдает себе отчет, что сегодня в Украине нет безопасных мест — враг может ударить куда угодно. Но она наблюдает, как люди не только выезжают из Донбасса, но и возвращаются в родной Курахово, несмотря на риски и опасность.

София коллекционирует флаги. Она передала в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова один из них, на котором есть подписи наших защитников. Рассказ девушки из первых уст вы найдете здесь.

Около 5 тысяч детей, пострадавших от войны, получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.