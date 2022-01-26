Поплавський: українське - це модно, це у тренді та за цим майбутнє

"Це потужний інструмент популяризації та розкрутки Національного університету культури і мистецтв, підтримки його іміджу та лояльності до бренда. До речі, цього року саме через соцмережі ми набрали студентів. Зараз іде інформаційно-інтелектуальна світова революція, битва мізків. Усе це співпало з економічною кризою, коронавірусом, що вибило багатьох людей зі звичного ритму життя і ще більше занурило у соціальні мережі. Особливо молодь, яка майже не дивиться телевізор, на жаль, мало читає книжок", - розповів Поплавський.

Він додав, що із цією цільовою аудиторією потрібно спілкуватися молодіжним сленгом.

"Тому я створюю сучасний україномовний контент, просуваю його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі. Це мій стратегічний план. Ми готуємо українських блогерів, лідерів думок ХХІ століття. І відкриття в Університеті культури першого у світі та в Україні TikToк-факультету - теж частина цього великого плану", - пояснив ректор.

На запитання журналіста, скільки він заробляє у соцмережах, Поплавський відповів, що вони - виключно іміджевий інструмент для популяризації університету.

"Найкраща монетизація - це довіра та повага, їх не купиш. Ми створюємо українські проєкти і популяризуємо їх. Хочу, щоб наші українські тренди були в топі і світ знайомився з нашою культурою, піснею, кухнею, традиціями. Ми повинні показати, що українське - це модно, це у тренді й за цим майбутнє!" - заявив він.

Щоб витримувати конкуренцію з молодими блогерами, потрібно системно працювати у соцмережах, переконаний ректор Київського університету культури.

"Аналізувати тенденції та створювати власні українські тренди, бути унікальним і цікавим. Комунікувати з фоловерами, заохочувати до обговорень, робити контент-аналіз і висновки, що саме цікаво їм. Дивувати креативними підходами та презентувати якісні драйв-тренди. Здивувати - означає перемогти! - розповів Поплавський. - Кожного понеділка я проводжу прямі ефіри, спілкуюся з підписниками та відповідаю на їхні гострі запитання. Я розігрую призи, гроші, машини для українців. Невимушеними розмовами, гумором, піснями, танцями, мемами ми залучаємо все більше нової української аудиторії, охоплення 83% саме в Україні – це хороший результат. Щоб завоювати й утримувати аудиторію, потрібно апелювати до емоцій та почуттів та управляти її енергією".