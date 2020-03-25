Поплавський отримав премію "Людина року"

Фото: Михайло Поплавський (з відкритих джерел)

Поплавський переміг у номінації "Митець року"

23 березня оргкомітет премії "Людина року" оголосив лауреатів 2019 року. Одним з переможцем загальнонаціональної програми став Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

Поплавський виграв у номінації "Митець року-2019".

"У світі немає нічого неможливого. І щоб досягти успіху в будь-якій справі, потрібно вкласти в нього душу і серце. Чи не гроші, не інвестиції, не бажання заробити, а вкласти себе", - цитують Поплавського організатори премії.

Нагадаємо, Михайло Поплавський - почесний президент Київського національного університету культури та мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, виконавець і популяризатор українських пісень, продюсер, режисер-постановник.

Повний кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III ступеня, 2001 - II ступеня, 2007 - I ступеня), неоднократний лауреат національної премії "Людина року", п'ять років поспіль визнаний "Ректором року".

Народний депутат України IV, VII, VII скликання.

Загальнонаціональна програма "Людина року" - програма, яка щорічно присуджує титул "Людина року" в Україні. Заснована в 1995 році. Автор і розробник - Аркадій Райцин. З 2001 року програма присуджує також міжнародні та спеціальні премії. Проект охоплює всі регіони України.