Визначено переможців 24 загальнонаціональної програми "Людина року-2019"

Вища Академічна Рада загальнонаціональної програми "Людина року" підвела підсумки стосовно визначення володарів титулу "Людина року-2019" в національних номінаціях

У відповідності до рішення Вищої Академічної Ради володарями почесного титулу стали:

«Міський голова року" (великих міст)

Сергій Надал – Міський голова м. Тернопіль;

"Міський голова року" (малих міст)

Андрій Білоусов – Міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.);

"Лідео об’єднанох територіальної громади року"

Іван Дрогобецький – Голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області;

"Регіональний лідео року"

Юрій Гусєв – Голова Херсонської обласної державної адміністрації;

"Промисловець року"

Вячеслав Яворський – Директор ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю";

"Підприємець року"

Степан Козицький – Генеральний директор ТОВ "Західнадрасервіс";

"Менеджер року"

Владислав Савченко – Генеральний директор компанії "PowerCode LLC.";

"Фінансист року"

Віталій Романчукевич – Перший заступник голови правління АКБ "Індустріалбанк", Віце-президент Асоціації українських банків;

"Лідер страхового ринку року"

Олена Ульє – Голова правління ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА";

"Лідер будівельної галузі року"

Компанія "Інтеграл-Буд" (Комерційний директор – Анна Лаєвська);

"Житловий комплекс року"

ЖК "Intergal City" (Компанія-забудовник «Інтергал-Буд»);

"Журналіст року"

Діана Панченко (Телеканал NewsОne);

"Митець року"

Михайло Поплавський – Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року";

"Спортсмен року"

Жан Беленюк – Чемпіон Світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 р. у категорії до 85 кг.;

"Нова генерація року"

Інна Костиря – громадський діяч, доктор політичних наук;

"Культурно-мистецький проект року"

Приватний музей історичного костюму і стилю Victoria Museum, - Засновниця та директор – Вікторія Лисенко

Володарі c пеціальних премій 24 загальнонаціональної програми "Людина року-201 9 " :

Громадська організація «Національна платформа "Жінки за мир" - Спеціальна премія "За об’єднання жінок для миротворчої діяльності та допомогу мирним громадянам постраждалим від бойових дій"

Громадська організація «Національна платформа "Жінки за мир" почала роботу у квітні 2014 року в розпал бойових дій і нараховувала лише декілька однодумців. Сьогодні, навколо спільної мети - встановлення миру і соціальної справедливості – об'єдналося вже понад 200 тисяч жінок України, які своєю вірою, цілеспрямованістю та милосердям об’єднують людей і повертають їм віру в завтрашній день.

Учасники Громадської організації "Національна платформа "Жінки за мир" робили все, щоб рятувати життя жінок, дітей, людей похилого віку і молоді. Жінки вивезли тисячі дітей та мирних жителів із населених пунктів, які опинилися під вогнем обстрілів. Жінки передавали борошно і продукти, та розносили його тим, хто в один момент втратив все. Вони діяли, щоб врятувати стільки людських життів, скільки можливо.

В рамках регулярних гуманітарних місій "Жінки за Мир" нараховується десятки виїздів в "сіру" зону Донбасу та в зони активних бойових дій. Жінки надають гуманітарну, психологічну та юридичну допомогу людям, які в буквальному сенсі живуть на війні. За 5 роки відвідали десятки населених пунктів, що знаходяться на лінії розмежування та надали допомогу понад десяткам тисячам дітей та мирних жителів.

"Національна платформа "Жінки за мир" ініціює законопроекти, основна мета яких – приближення миру та забезпечення державної соціальної допомоги та підтримки як дітям та мирним жителям, які живуть на війні, так і решті громадян України. За п’ять років у Верховній раді України зареєстровано більше ста законопроектів, ініційованих та підготовлених жінками України.

ТМ Parimatch - Спеціальна премія "За видатний внесок у розвиток і популяризацію українського спорту"

Більше 20 років компанія активно займається підтримкою українського спорту, надає організаційну та фінансову допомогу масовим спортивним заходам, а також сприяє кар'єрі талановитих українських спортсменів.

За час своєї діяльності компанія зарекомендувала себе в якості головного мецената українського спорту та у різні роки надавала допомогу громадським організаціям, федераціям, клубам і окремим спортсменам.

Меценатська діяльність ТМ Parimatch сьогодні спрямована на підтримку таких напрямків:

Спільна олімпійська перемога – унікальний проект ТМ Parimatch і Міністерства спорту України, в рамках якого всім призерам Олімпіад торгова марка гарантувала вручення премії в розмірі півмільйона гривень. У 2016 році наші олімпійські призери Олег Верняєв та Юрій Чебан, а в 2018 році Олександр Абраменко отримали премії від ТМ Parimatch.

Національна збірна команда України з футболу;

ФК "Шахтар";

ФК "Ворскла";

ФК "Металіст";

Федерація баскетболу України;

Українська хокейна ліга;

Федерація греко-римської боротьби України;

Турніри зі змішаних єдиноборств WWFC;

Футбольна асоціація студентів Києва.

Спільно з партнерами TM Parimatch організувала понад 100 заходів в різних напрямках протягом останніх двох років.

У 2019 році був заснований міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation з метою реалізації програм корпоративної відповідальності. Фонд Parimatch Foundation покликаний об'єднати бізнес, державний сектор і громадські організації навколо вирішення конкретних соціальних проблем. Основна місія фонду - сприяння в поліпшенні добробуту і здоров'я суспільства через освіту та залучення людей до занять спортом, а також - боротьба з ізоляцією і бідністю.

Олена Рихальська - Спеціальна премія "За вагомий науковий та практичний внесок у розвиток вітчизняної психології"

Психотерапевт, тренер в сфері психології успіху і сімейної психотерапії.

Кандидат психологічних наук з 25-ти річним досвідом роботи в сфері психології. Провела більше 2000 тренінгів, семінарів та майстер-класів в Україні, Росії, Молдові, Азербайджані, Ізраїлі, Туреччині, Німеччині, Британії. Протягом 17 років виступає в якості психолога-консультанта та експерта національних, міжнародних ТБ, шоу-проектів, кіноіндустрії, радіопрограм і є найбільш затребуваним психотерапевтом. Консультує телевізійні проекти "Говорить Україна", "Стосується кожного", "Міняю жінку".

Автор розділу по психології реклами в підручнику "Основи реклами", книги "Кохання у житті жінки: шлях від розставання і самотності до зрілих відносин". Автор більше 60 статей з питань психології, маркетингу та іміджелогії в наукових і науково-популярних виданнях України.

Автор більше 3000 статей з питань психології, маркетингу та іміджелогії, міжособистісних відносин в наукових і науково-популярних виданнях України, Росії, Азербайджану.

Телеканал "НАШ" - Спеціальна премія "За створення сучасного інноваційного телеканалу в інформаційному просторі України"

"НАШ" — це інформаційний телеканал та медіаплатформа, що включає в себе: телеканали "НАШ" і Максі-ТВ, сайт новин nash.live, власні сторінки у Facebook, Instagram й Twitter, канали в YouTube й Telegram.

24/7 інформує про головне, актуальне, важливе.

НАШ – це п’ять прямоефірних студійних майданчиків, студія ток-шоу та newsroom, які інтегровані в єдиний простір. Технологічний комплекс збудовано та оснащено у відповідності до світових стандартів медіа та журналістики. За допомогою використання високотехнологічного устаткування НАШ першим на телевізійному просторі України в прямому ефірі використав технологію доповненої реальності (augmentedreality) та трекингу для впровадження віртуального об'єкта в реальну студію. Ці сучасні технології дають можливість проводити інтерв’ю в студії наживо з найцікавішими людьми, які фактично перебувають в іншій частині світу.

Рейтинги телеканалу постійно зростають, стрімко збільшується кількість підписників на YouTube-каналі, підписники активно читають Telegram, дивляться прямі ефіри популярних ток-шоу як по телевізору, так і через соціальні мережі.

Михайло Поживанов – Cпеціальна премія "За вагомий внесок у розвиток і підтримку сучасного українського художнього мистецтва"

Михайло Поживанов – український політик, державний і громадський діяч, меценат. Доктор технічних наук, професор.

За його сприяння та меценатській підтримці відкрито галерею "АВС-арт", відновлено Художній музей імені Куїнджі, відбулося багато художніх виставок українських митців в Україні та за кордоном.

Завдяки його підтримці галерея "АВС-арт" реалізує видавничий проєкт "Імена" – це серія мистецьких альбомів українських художників, у якій уже вийшли книги Бориса Буряка, Феодосія Гуменюка, Петра Бевзи, Сергія Савченка та Олега Мінька.

Також видано: альбоми українського художника Івана Марчука «Дорога додому»; Київського музею російського мистецтва; Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; Шевченків "Кобзар", ілюстрований графікою Софії Караффи-Корбут; монографічне дослідження мистецтвознавця Олесі Авраменко "Зарецький. Терези долі"; найповніший реєстр українських екслібрисів "Український книжковий знак XIX – XXI століть: каталог колекції Степана Давимуки"; альбом відомого сучасного живописця і графіка Анатолія Фурлета.

Багаторічна активна підтримка Михайлом Поживановим українського мистецтва й ініціативи в художній сфері становлять значний потенціал у розвитку культури нашої держави.

Усама КАФА – Почесна відзнака "За вагомий внесок у розвиток ресторанної галузі України"

Усама Кафа – засновник і президент міжнародного ресторанного холдингу L'Kafa Group. Удостоєний звання "Великі українці", носить почесне звання "Лицар Вітчизни" І-ІІ ступенів та почесне звання "Народний Посол України" – за великий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України.

Міжнародний ресторанний холдинг L'Kafa Group є лідером ресторанного бізнесу, володарем численних національних і міжнародних нагород в своєму сегменті в Україні та за її межами вже 22 роки. Сьогодні компанія володіє різними брендами: "Чайхона Gold"; "Чайхона Базар", L'KafaCafé, SilvioD'Italia, JustBeerBar, "Захади, Дарагой", LudwigKing і славиться професіоналізмом, сильним командним духом і сімейною атмосферою всередині колективу.

Тільки в 2019 році було відкрито 7 нових ресторанів в Україні та за її межами.

Усама Кафа надає активну благодійну підтримку талановитій молоді, дітям сиротам, спортсменам. Благодійність вже багато років є невід'ємною частиною діяльності L'Kafa Group.

Під керівництвом Усама Кафа компанія L'Kafa Group протягом 22 років забезпечує численні робочі місця і старанно працює над розвитком і процвітанням ресторанного бізнесу в нашій країні та за її межами.