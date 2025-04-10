Поплавский презентовал Образовательный медиахаб

На авторском мастер-классе "Медиабизнес, имидж и репутация", который провел Михаил Поплавский для студентов, спикер акцентировал на тенденциях развития медиабизнеса, в частности переходе от традиционных форм медиа к цифровым платформам, где главными ценностями становятся оперативность, интерактивность и персонализированный подход к аудитории.

"Креативность в цифровой среде становится важным ресурсом. Сегодня чрезвычайно ценится умение генерировать нестандартные идеи, которые сочетают новейшие технологии и современные подходы к подаче информации. Образовательный медиахаб на базе Университета культуры объединяет креативную и перспективную молодежь. Это платформа для коммуникации студентов со специалистами сферы медиа, брендов и компаний. Интерактивная система взаимодействия, которая открывает широкие возможности для молодежи.

Студенты не только получают знания, но и активно включаются в профессиональную среду. Молодые креаторы могут делиться своими нестандартными идеями с экспертами индустрии, получать фидбек и реализовать свои творческие идеи в реальных кейсах, демонстрируя свои умения потенциальным работодателям. Образовательный медиахаб - это мост между образованием и профессиональной средой".

Михаил Поплавский подчеркнул, что цифровизация образовательного процесса наше будущее. Она открывает новые горизонты для развития образования, позволяет сделать обучение более доступным, интерактивным и персонализированным.

"Использование цифровых платформ, дистанционного обучения, онлайн-курсов и виртуальных лабораторий создает возможности для самостоятельного освоения знаний и расширения кругозора студентов. Мы работаем над реализацией инновационного приложения "Университет будущего" с использованием технологий искусственного интеллекта.

Этот цифровой продукт станет универсальной платформой, которая объединит все аспекты образовательного процесса: обучение, администрирование, коммуникацию между студентами и преподавателями, автоматизированное оценивание знаний, аналитику учебных результатов, оптимизацию образовательных программ и т.д. "Университет будущего" - станет стратегическим партнером в профессиональном становлении студента.

"Цифровизация образования позволит готовить новое поколение профессионалов, которое свободно ориентируется в динамичной информационной среде и способно творчески отвечать на вызовы времени", - отметил Михаил Поплавский.