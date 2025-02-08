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Поплавский в четверке самых влиятельных блогеров Украины: кто еще в списке

Суббота 08 февраля 2025 13:23
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Поплавский в четверке самых влиятельных блогеров Украины: кто еще в списке Михаил Поплавский (фото: instahram.com)
Автор: Илона Свиридова

В свежем журнале Forbes опубликован Топ-20 инфлюенсеров Украины, 4 место среди самых влиятельных блогеров Украины занял Михаил Поплавский с совокупной аудиторией в ТікТок, Instagram и YouTube - 10 млн. подписчиков.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как устроены его соцсети и кто еще попал в рейтинг.

У Поплавского 8,2 миллиона подписчиков Instagram, ТікТок - 1 454 768 млн и YouTube - 286 тысяч пользователей. Доля украинцев среди активной аудитории 82%, в возрасте от 13 до 25 лет, которые постоянно взаимодействуют с его аккаунтом.

В топ-3 рейтинга также вошли Кендри Суперстар, Яна Дога и Надя Дорофеева.

Михаил Поплавский поделился новостью со своими подписчиками поблагодарив их, что разделяют его видение популяризации украинскости и обратился к молодежи с призывом "с гордостью представлять Украину в социальных сетях".

"Социальные сети - основа коммуникации с миром. В социальных сетях вы должны быть как рыба в воде, ведь это ваша коммуникация и реализация творческих здоровых амбиций. Моя миссия, как украинского блогера, украинизировать социальные сети и популяризировать все украинское. Потому что мы есть сила, мы есть нация и мы есть народ! Рад, что миллионам откликается мое видение! Украинцы - мировой бренд! Дальше - больше! Держим вместе украинскую волну", - написал Поплавский.

В видео Поплавский также добавил, что в социальных сетях 15 лет. "Сегодня идет битва мозгов, идет информационно - интеллектуальная революция за мозги молодежи. И вы должны держать этот удар и представлять Украину с гордостью. Что мы есть украинцы, мы есть нация, мы есть народ! Социальные сети - это перспектива. Вы можете реализоваться по максимуму уже. Ищите себя в социальных сетях. Ищите что-то уникальное. Каждый из вас уникальный человек, но эту уникальность нужно реализовать", - подчеркнул он.

Фолловеры также отреагировали на пост Поплавского одобрительными отзывами.

Поплавский в четверке самых влиятельных блогеров Украины: кто еще в списке

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Михаил Поплавский
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