Як потрапити в поїзд після 21 жовтня: в Укрзалізниці дали чітку відповідь

З 21 жовтня всі залізничні перевезення далекого прямування на "жовтому" і "червоному" рівнях будуть дозволені пасажирам з COVID-документами. Функції контролю здійснюватимуть працівники МВС.

У провідників будуть зразки документів, за якими вони перевірятимуть. Якщо пасажир пред'явить недостовірні документи або відмовиться показувати необхідний документ, поїзна бригада повинна оповістити правоохоронні органи.

Також при відсутності необхідного документа провідники та стюарди мають право не пустити пасажира у вагон.

Повернення коштів за куплені квитки у разі відмови від поїздки здійснюються згідно з правилами перевезення пасажирів.

Які потрібні документи

Документ про отримання хоча б однієї дози вакцини від коронавірусу

Документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній, іноземний сертифікат про вакцинацію).

Негативний тест ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години й на момент посадки в поїзд.

Які є винятки

Пасажири віком до 18 років допускатимуться до поїздки без пред'явлення документів. Однак у них обов'язково повинна бути захисна маска – для дітей від 12 років.

Якщо є протипоказання до вакцинації, то потрібно зробити перед поїздкою ПЛР-тест або експрес-тест.