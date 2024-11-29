Японцы изобрели “стиральную машину” для мытья людей: подробности
Японская компания Science Co. планирует представить на Всемирной выставке в 2025 года футуристическую “машину для мытья человека”.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Oddity Central, посвященный необычным и странным новостям со всего мира.
Что известно про изобретение
Это усовершенствованная версия концепции, впервые представленной компанией Sanyo Electric на выставке в Осаке в 1970 году. Оригинальное устройство, названное “Ультразвуковая ванна”, представляло собой капсулу яйцеобразной формы, которая очищала тело горячей водой и ультразвуковыми пузырьками.
Новая версия, получившая название “Mirai Ningen Sentakuki” (“Человеческая стиральная машина будущего”), сочетает современные технологии, такие как искусственный интеллект и биометрические датчики.
Машинка для "стирки" людей (фото: Oddity Central)
Устройство предлагает 15-минутный цикл “стирки и сушки”. Оно наполняется теплой водой и с помощью датчиков оценивает физическое состояние пользователя, включая уровень стресса и усталости. На основе этих данных ИИ проецирует расслабляющие изображения, создавая индивидуальный сеанс релаксации. Новинка предназначена для полного очищения тела и улучшения психологического состояния.
Компания Science Co. планирует предоставить возможность протестировать машину ограниченному числу участников во время выставки. Глава компании Ясуаки Аояма, вдохновленный оригинальной разработкой 1970 года, видит в этом устройстве символ японского инновационного подхода в области здравоохранения и технологий благополучия.
Первая разработка изобретения в 1970 году (фото: Oddity Central)
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