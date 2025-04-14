Понедельник осыпет радостью эти знаки Зодиака: сбудется большая мечта

Рыбы

В понедельник вы сможете найти ответ на вопрос, который "тормозил" вас на пути к осуществлению мечты. Настраивайтесь на радостные события и позвольте себе выдохнуть с облегчением. Все неудачи исчезнут, словно тень на солнце - гороскоп обещает вам невероятный день.

Лев

Вселенная дает вам знак - время позволить себе больше. В этот день возможна встреча или событие, которое выведет вас из паузы - эмоциональной или профессиональной. Позвольте себе расправить крылья и не думайте о плохом. Повезет только тем, кто сумеет оставить негатив в прошлом

Весы

Вы долго ждали, искали смысл, пробовали найти ответы, и этот понедельник может стать днем, когда пазл сойдется. Возможно, не полностью, но достаточно, чтобы увидеть: все было не зря. Приближайтесь к осуществлению мечты и не теряйте веру в чудеса. Все будет так, как вы хотите.

Телец

Мир понемногу дает вам то, о чем вы мечтали. Гороскоп на понедельник обещает вам удивительное эмоциональное облегчение. Это может быть новое начало в отношениях, момент внутреннего пробуждения или даже творческий прорыв. Не обесценивайте свои эмоции, ведь то, что для других мелочь, для вас имеет особое значение.