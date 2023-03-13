Понедельник, 13-е марта принесет перемены в жизнь этих знаков Зодиаку
Гороскоп на март 2023 расскажет о знаках Зодиака, для которых наступят важные изменения с понедельника, 13-го числа.
Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп и мотивация.
Телец
Перед Тельцами отныне откроются новые возможности. Удачное время для кардинальных перемен.
Представители знака могут начать жизнь с чистого листа. Не исключены переезд, смена места работы или должности. Близкие поддержат в любых начинаниях, а вот здоровье может подвести. Важно тепло одеваться и быстро согреться, если замерзли.
Скорпион
На решение деловых вопросов благоприятно повлияет непринужденная ситуация, общение на отвлеченные темы.
Скорпионы, вы знаете, что можете быть милыми и очаровательными. Сегодня это поможет добиться успеха в карьере - изменения уже близко. Вечером может случиться знакомство, романтическое приключение.
Рыбы
Рыбам предстоит плодотворно поработать начиная с 13 марта. Помните, что скорые решения окажутся наиболее правильными. Вы способны изменить жизнь к лучшему!
А еще с сегодняшнего дня будет хорошо проходить общение с начальством и коллегами, а интуиция напомнит правильный путь.
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