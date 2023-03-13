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Понедельник, 13-е марта принесет перемены в жизнь этих знаков Зодиаку

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Понедельник 13 марта 2023 06:32
Понедельник, 13-е марта принесет перемены в жизнь этих знаков Зодиаку Гороскоп на 13 марта (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2023 расскажет о знаках Зодиака, для которых наступят важные изменения с понедельника, 13-го числа.

Об этом пишет Telegram-канал Гороскоп и мотивация.

Телец

Перед Тельцами отныне откроются новые возможности. Удачное время для кардинальных перемен.

Представители знака могут начать жизнь с чистого листа. Не исключены переезд, смена места работы или должности. Близкие поддержат в любых начинаниях, а вот здоровье может подвести. Важно тепло одеваться и быстро согреться, если замерзли.

Скорпион

На решение деловых вопросов благоприятно повлияет непринужденная ситуация, общение на отвлеченные темы.

Скорпионы, вы знаете, что можете быть милыми и очаровательными. Сегодня это поможет добиться успеха в карьере - изменения уже близко. Вечером может случиться знакомство, романтическое приключение.

Рыбы

Рыбам предстоит плодотворно поработать начиная с 13 марта. Помните, что скорые решения окажутся наиболее правильными. Вы способны изменить жизнь к лучшему!

А еще с сегодняшнего дня будет хорошо проходить общение с начальством и коллегами, а интуиция напомнит правильный путь.

Ранее мы писали, что астрологи определили самые семейные знаки Зодиака. Они - идеальные мужья и жены.

Также узнайте о трех знаках Зодиака, которых очень любят деньги.

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