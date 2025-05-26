С понедельника - новая жизнь: эти знаки Зодиака схватят свое чудо за хвост

Водолей

Карты Таро советуют вам не прятать свои истинные желания за страхами и стереотипами. Этот понедельник откроет ситуацию, в которой нужно будет честно ответить, чего вы действительно хотите. И когда это произойдет, окружающий мир начнет меняться, новая жизнь наконец-то постучится в ваши двери. Важно лишь прекратить играть чужую роль, будьте настоящими.

Весы

Таро-гороскоп на понедельник обещает вам новую возможность, именно ту, о которой вы давно мечтали. Карты советуют не откладывать важное решение, даже если вам кажется, что это подождет. Самый лучший момент наступает именно сейчас, и он не повторится еще раз, поэтому важно действовать уже! Чудо придет, главное быть готовым к встрече с ним.

Рыбы

Этот день принесет вам чудеса, которые вы давно заслуживали. Карты Таро советуют вам обратить внимание не на громкие события, а на детали, именно там скрывается подсказка. Возможно, кто-то из прошлого напомнит о себе, и вы почувствуете, что уже пора перевернуть эту страницу. Таро-гороскоп обещает вам облегчение и начало новой жизни, не бойтесь перемен.

Овен

Карты Таро советуют вам не бежать за вымышленными мечтами, а оглянуться и увидеть то, что уже рядом с вами. Понедельник даст вам шанс увидеть все под новым углом и найти неожиданные решения для проблем, которые давно вас беспокоили. Пришло время отпустить прошлое. Гороскоп на понедельник обещает вам встречу с правдой, которую больше не удастся игнорировать.