RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Понаехали": в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке

В Одессе женщины набросились на украинских музыкантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 18 июня две женщины набросились на уличных музыкантов, которые пели в центре города. Дамам не понравилось, что композиции звучат на украинском языке.

Об этом скандале рассказала в Facebook свидетельница конфликта - журналист Юлия Городецкая.

Детали языкового скандала в Одессе

Все началось с того, что женщинам, которые говорили на русском языке и были в состоянии алкогольного опьянения, не понравилась украинская музыка. Они вели себя дерзко и нагло и заявили, что музыканты "понаехали". По убеждению женщин, в Одессе не говорят на украинском языке.

Люди, ставшие очевидцами скандала, не согласились с этим, и возник конфликт. Также женщины бросались на Юлию, всячески оскорбляя ее. Отметим, что одна из одесситок материлась и показывала средний палец.

"Кидались - на меня с камерой (пытались выбить, все по классике), требовали предъявить одесскую родословную и родителей. Закончилось все обычно: "Посмотри на себя, да у тебя же мужика давно не было, кто ж тебя захочет" и прочими исконно-одесскими богемными оборотами людей, которые страшно гордятся тем, что здесь родились. Я тоже родилась. И тоже горжусь. Но, боже, как же стыдно за эту пи*доту", - отметила Городецкая.

Интересно, что полиция проверяла у музыкантов документы до скандала, потом правоохранителей рядом не было.

Что говорят в сети украинцы

В комментариях украинцы отметили, что ситуация ужасно-неприятная, а музыканты - молодцы.

  • Не знаю яку реакцію ставити. Це дуже сумно і огидно. І незрозуміло. Особливо зараз. А хлопці чудові!
  • Це все надзвичайно сумно,але це теж місто,в якому я народилась… мені соромно за жінок,за патрульних. І мені соромно за тих одеситів,які вже давно живуть за кордоном, дружать з росіянами і таке інколи видають,що хочеться до іншої планети і якоїсь кари небесної от прям зараз.
  • Це просто дури, які говорять трохи голосніше, ніж розумні. Всі ці випади "а звідки ви" з додатком "що говорите українською" - дико бісять. Але то доля, перевиховати і культурно закрити рот цьому "одеському поколінню з 3-го покоління". Яке часто приїхало звідкілясь.
  • Боже, как терпеливо ты с ней разговаривала.

Кстати, мы ранее писали, что во Львове хозяйка со скандалом выселила защитников Украины на улицу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаязыковой скандал