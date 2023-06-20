"Понаехали": в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке

В Одессе 18 июня две женщины набросились на уличных музыкантов, которые пели в центре города. Дамам не понравилось, что композиции звучат на украинском языке.

Детали языкового скандала в Одессе

Все началось с того, что женщинам, которые говорили на русском языке и были в состоянии алкогольного опьянения, не понравилась украинская музыка. Они вели себя дерзко и нагло и заявили, что музыканты "понаехали". По убеждению женщин, в Одессе не говорят на украинском языке.

Люди, ставшие очевидцами скандала, не согласились с этим, и возник конфликт. Также женщины бросались на Юлию, всячески оскорбляя ее. Отметим, что одна из одесситок материлась и показывала средний палец.

"Кидались - на меня с камерой (пытались выбить, все по классике), требовали предъявить одесскую родословную и родителей. Закончилось все обычно: "Посмотри на себя, да у тебя же мужика давно не было, кто ж тебя захочет" и прочими исконно-одесскими богемными оборотами людей, которые страшно гордятся тем, что здесь родились. Я тоже родилась. И тоже горжусь. Но, боже, как же стыдно за эту пи*доту", - отметила Городецкая.

Интересно, что полиция проверяла у музыкантов документы до скандала, потом правоохранителей рядом не было.

Что говорят в сети украинцы

В комментариях украинцы отметили, что ситуация ужасно-неприятная, а музыканты - молодцы.