"Понаехали": в Одессе две женщины набросились на музыкантов за песни на украинском языке
В Одессе 18 июня две женщины набросились на уличных музыкантов, которые пели в центре города. Дамам не понравилось, что композиции звучат на украинском языке.
Об этом скандале рассказала в Facebook свидетельница конфликта - журналист Юлия Городецкая.
Детали языкового скандала в Одессе
Все началось с того, что женщинам, которые говорили на русском языке и были в состоянии алкогольного опьянения, не понравилась украинская музыка. Они вели себя дерзко и нагло и заявили, что музыканты "понаехали". По убеждению женщин, в Одессе не говорят на украинском языке.
Люди, ставшие очевидцами скандала, не согласились с этим, и возник конфликт. Также женщины бросались на Юлию, всячески оскорбляя ее. Отметим, что одна из одесситок материлась и показывала средний палец.
"Кидались - на меня с камерой (пытались выбить, все по классике), требовали предъявить одесскую родословную и родителей. Закончилось все обычно: "Посмотри на себя, да у тебя же мужика давно не было, кто ж тебя захочет" и прочими исконно-одесскими богемными оборотами людей, которые страшно гордятся тем, что здесь родились. Я тоже родилась. И тоже горжусь. Но, боже, как же стыдно за эту пи*доту", - отметила Городецкая.
Интересно, что полиция проверяла у музыкантов документы до скандала, потом правоохранителей рядом не было.
Что говорят в сети украинцы
В комментариях украинцы отметили, что ситуация ужасно-неприятная, а музыканты - молодцы.
- Не знаю яку реакцію ставити. Це дуже сумно і огидно. І незрозуміло. Особливо зараз. А хлопці чудові!
- Це все надзвичайно сумно,але це теж місто,в якому я народилась… мені соромно за жінок,за патрульних. І мені соромно за тих одеситів,які вже давно живуть за кордоном, дружать з росіянами і таке інколи видають,що хочеться до іншої планети і якоїсь кари небесної от прям зараз.
- Це просто дури, які говорять трохи голосніше, ніж розумні. Всі ці випади "а звідки ви" з додатком "що говорите українською" - дико бісять. Але то доля, перевиховати і культурно закрити рот цьому "одеському поколінню з 3-го покоління". Яке часто приїхало звідкілясь.
- Боже, как терпеливо ты с ней разговаривала.
Кстати, мы ранее писали, что во Львове хозяйка со скандалом выселила защитников Украины на улицу.