Более 55 тысяч историй побед: заработал новый этап проекта "Играй за Украину"

Более 55 тысяч историй - именно столько рассказов о личных победах уже поступило от участников проекта "Грай за Украину". Цель инициативы "Новой почты" - объединить людей, разделенных границами, и вдохновить их замечать свои достижения даже в самые сложные времена.

Сейчас кампания вышла на финальный этап - голосование за наиболее впечатляющие и вдохновляющие истории. Каждый желающий может выбрать ту, которая его/ее больше всего поразила, и поддержать автора. Двое победителей, которые получат больше всего голосов, встретятся лично с амбассадоркой проекта, легендарной теннисисткой Элиной Свитолиной.

Поэтому если вы еще не успели поделиться своей историей - самое время это сделать!

"На третьем году полномасштабной войны каждый из нас нуждается в поддержке и мотивации. Я всегда говорю: "Вместе мы можем больше". Наши ежедневные, даже маленькие достижения - прекрасное тому подтверждение. Истории участников проекта вдохновляют и мотивируют. Это рассказы, которыми стоит гордиться, ведь они - о нас и нашей Украине", - делится Элина.

Проект объединил людей разного возраста, профессий и жизненных обстоятельств из Украины, а также из Польши и Германии, где сейчас проживает много наших соотечественников. Прочитать их - это возможность увидеть разные лица нашей борьбы, почувствовать силу духа каждого участника, найти общие черты у тех, кто прошел через испытания войной, трудностями и неизвестностью.

Украинцы делились историями, которые на самом деле поражают: об освобождении из плена и восстановлении после ранений, о выезде из оккупации и изготовлении дронов, отказе от курения и значительном похудении, успешной сдаче экзаменов и открытии собственного дела за рубежом, о рождении ребенка в укрытии и спасении животных.

Они доказывают: даже в самые темные времена важно признавать свои достижения, какими бы незначительными они ни казались, радоваться каждому шагу вперед. Ведь миллионы маленьких побед создают одну большую - нашу общую.

"Война истощает, и это нормально чувствовать усталость, но важно не замыкаться в себе, искать поддержку и помогать друг другу. Рядом с нами всегда есть люди - родные, друзья, коллеги или партнеры - которые разделяют наши ценности и цели. Замечать свои достижения и верить, что каждый из нас на своем месте ежедневно приближает победу, - это не только способ держаться, но и вдохновлять других двигаться вперед", - отмечает директор по управлению репутацией Новой почты Елена Плахова.

Ваша поддержка важна - выбирайте на сайте историю, которая вас вдохновила, или поделитесь собственной, чтобы получить шанс на победу и встречу со звездой.