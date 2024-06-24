Более 5 тысяч человек посетили выставку музея "Голоса мирных"

В Киеве состоялась выставка "ГОЛОСА", которая открыла мультимедийное офлайн-пространство музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. За три месяца выставку, которая проходила в Музее истории города Киева, посетили более 5 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда.

Среди них представители международных СМИ и организаций, украинские журналисты и деятели культуры, киевляне и гости столицы. Первый сезон завершен.

Музей "Голоса мирных" - крупнейшее в мире собрание историй о войне в Украине, содержащее уже более 110 тысяч рассказов из первых уст. Многомерная экспозиция была создана, чтобы раскрыть глубину и силу живых человеческих историй.

"Это хорошая экспозиция. Она передает настроение. Все показано так, как было, ведь не все были в эпицентре событий и видели своими глазами всю картину вживую. Перенос этих событий в другую плоскость - это важная работа, которую проделали создатели выставки", - поделился впечатлениями Евгений Малолетка, фотокорреспондент, соавтор оскароносного фильма "20 дней в Мариуполе".

"Выставка поражает. Она заставила сжиматься сердце. Важно, чтобы такие выставки проходили, ведь это то, чего нельзя увидеть в интернете или по телевидению. Это вызывает безумные эмоции, которые и делают человека человеком", - подчеркнул Дмитрий Гордон, известный украинский журналист. и телеведущий.

"Мы не могли сдержать слез. Многие эмоции - отчаяние, сожаление, несправедливость, ярость... Эту выставку нужно показывать во всех столицах Европы, всем иностранцам, чиновникам, тем, кто уже "устал", живет в другой реальности. Она сверхважная! Это наша история, которую не переписать", – подчеркнул Павел Зибров, певец, народный артист Украины.

В рамках выставки также прошел ряд публичных интервью как часть цикла культурологических событий музея, направленных на сохранение памяти о войне. Спикеры и участники говорили о важности памятования и донесения до мира правды о том, что переживает Украина. Интервью и новости выставки - на портале https://civilvoicesmuseum.org/news