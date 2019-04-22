Допомогу надати не змогли: у Івано-Франківську на виклик приїхали п'яні лікарі

В Івано-Франківську на виклик до пацієнта приїхала нетвереза бригада швидкої допомоги. Про це повідомив син потерпілого, Назарій Фрихович в соціальній мережі Facebook.

Фрихович повідомив, що бригада швидкої допомоги, яка приїхала за викликом в неділю, 21 квітня, була абсолютно п'яна. Надати першу допомогу пацієнтові вони були не в змозі.

З'ясувалося, що водій автомобіля швидкої допомоги також був нетверезий. Обурений Фрихович викликав відразу патрульних поліцейських і намагався утримати всю бригаду до їх приїзду. Водій намагався виїхати, але йому не вдалося.

На виклик до пацієнта приїхали п'яні лікарі (facebook.com/nazariy.fryhovych)

Поліцейські затримали всю бригаду. Від проходження тесту на алкоголь на місці події вони відмовилися, але пройшли його в обласному наркодиспансері. За результатами тесту у водія – 1,12 проміле (при нормі 0,2 проміле), у лікаря і фельдшера – 0,87 і 0,86 проміле відповідно. Лікарі швидкої допомоги стверджували, що вживали алкогольні напої напередодні.

Патрульні склали адміністративні протоколи: на водія за водіння в стані алкогольного сп'яніння, у тому числі і по тротуару. А на медиків – за фактом перебування в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці.

П'яні лікарі намагалися втекти до приїзду поліції (facebook.com/nazariy.fryhovych)

Після цієї події Назар Фрихович викликав таксі і відвіз хворого батька в центральну лікарню, звідки чоловіка відвезли на інший машині в обласну лікарню.

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