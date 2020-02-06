ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помогал убивать украинцев: российский наемник просит милостыню (видео)

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 11:21
Помогал убивать украинцев: российский наемник просит милостыню (видео)
Российский наемник "зарабатывает" теперь в Москве (Коллаж РБК-Украина)

Российский наемник и террорист вернулся с Донбасса и просит милостыню в РФ

Российский наемник по кличке Вампир (настоящее имя Виктор Сорокин) воевал и убивал украинцев на Донбассе и там получил травму конечностей. Теперь россиянин вернулся домой и решил подзаработать, прося милостыню в центре Москвы.

Ролик с наемником опубликовали на YouTube канале, где его можно рассмотреть, и где он рассказывает, что с ним якобы случилось на Донбассе.

Виктор Сорокин родился в 1987 году. Он является уроженцем станицы Ставропольского края России. Проходил военную службу в в/ч 2159 оперативно-войсковой группы специального назначения в городе Сочи в 2008-2009 годах.

Против Украины он воевал в батальоне "Витязь", где был стрелком. После того, как боец пришел в негодность, он вернулся в Россию. В Москве Сорокин просит помощь на Арбате, сидя в военной форме.

По словам боевика, он поехал на Донбасс по совету знакомых, денег ему за это не обещали. Сейчас он просит деньги на улице Москву, так как государство ему не помогает. Также он сообщил, что таких как он людей много. Сорокин признался, что если бы сейчас вернуть время назад, он бы не поехал воевать на Донбасс.

Российский наемник просит милостыню в Москве (YouTube)

Знатная "рыба": под Горловкой воины ВСУ поймали боевика-иностранца Российский наемник слил фото кадровых военных РФ на Донбассе: подробности
Новости Украины наемник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь