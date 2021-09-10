Як допомогти дитині повернутися з дистанційного навчання у школу: топ-5 дієвих порад від психолога

Як допомогти дитині звикнути до школи

Так, по-перше, у дитини повинна виникнути певна асоціація, що похід до школи - це свято. Зокрема, потрібно змінити ставлення школяра на збори та проведення часу у школі, як на приємне заняття.

Психолог дала п'ять підказок, які допоможуть дитині повернутися з дистанційного навчання у звичне.

Психолог Наталя Єжова

Ритуал

Наталя радить вигадати якусь дію, яку ви будете повторювати щодня по дорозі до школи. Це може бути улюблена пісня, танець, ритуал прощання за допомогою рук чи інших частин тіла. Щоразу пророблюйте це з усмішкою та помічайте емоцію дитини вам навзаєм.

Спілкування з друзями

Зробіть так, щоб дитина перебувала у комфортному оточенні. Наприклад, модно робити браслетки з бісеру, купіть для дівчинки матеріали для цього, каже Єжова. У школі потім зазвичай діти цим обмінюються. Хлопчики люблять, наприклад, наліпки. Також можна купити UNO чи ще якусь цікаву сучасну гру для компанії. На шкільній перерві – те що треба.

Наталя Єжова і донька Кіра

Вчасна підготовка

Як відомо, дітям складно прокидатися зранку, а особливо коли не склали рюкзак, не підготували обід чи одяг. Тому фахівець каже, що все це потрібно робити звечора. Важливо, аби батьки контролювали.

Щось смачненьке

У школу дитині з собою варто давати ту їжу, яку вона любить. На особливий ритуал можна навіть перетворити покупку продуктів чи інших смаколиків. До речі, не пошкодуйте і купіть більше! Дитина буде їсти сама й ділитися з друзями, каже психолог.

Підтримка і любов

Важливо не забувати про особливий зв’язок із дитиною. Обіймайте, цілуйте та говоріть слова підтримки на прощання. Також зазначайте, що вірите в неї та чекаєте зі школи, радить експертка. Окрім того, неодмінно говоріть дитині, які ви щасливі, що вона у вас народилася.

Наталя Єжова з сім'єю