RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поминальные дни: священник объяснил, можно ли ребенка брать на кладбище

Можно ли брать ребенка на кладбище (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В пасхальные поминальные дни принято приходить на могилы родственников, чтобы помолиться за упокой их душ. В народе существует убеждение, что на кладбище нельзя брать детей до трех лет, потому что они вроде бы как способны увидеть души покойников. Но что же об этом думают священнослужители?

О том, можно ли маленьких детей водить на кладбище, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию священника Ивана Верескуна в You Tube.

Можно ли брать ребенка на кладбище

"Идут поминальные дни, когда люди семьями будут посещать места захоронений своих близких, усопших, погибших родных. И это вопрос: "Дети на кладбище", он почему-то до сих пор есть в нашем сознании, как какая-то проблема. В этом нет никакой проблемы, потому что рождение, смерть - это неотделимая история нашей жизни", - говорит священник.

Он добавляет, что у ребенка должно формироваться полноценное видение - что есть рождение, и что есть смерть. 

"Ребенок должен понимать, что есть не только все прекрасное, приятное, а плохого нет. Человек, как говорит нам слово Божие, не укусивший горькое, он не понимает ценности сладкого. И это речь не о том, что наши дети должны с детства жить в страхе смерти, бояться кладбища и страдать. Речь о том, что так, мы формируем детей полноценными", - объясняет Верескун.

Поэтому священник отмечает, что нет возрастных ограничений для посещения кладбищ и детей туда можно брать с самого детства.

 

Стоит ли бояться кладбищ

"Кто-то боится кладбища и говорит, что это место страшное, что здесь какие-то непонятные процессы, что здесь надо осторожно приходить. Это место святое. Это место покоя и тишины. Потому что здесь все понятно. Это за пределами кладбища живые люди не могут найти еще общего языка, не знают, чем заняться, как жить, создают проблемы друг другу. А на кладбище все понятно, люди свою историю прошли, и только памятники, кресты напоминают, что люди были на этой земле. Так вот здесь нечего бояться", - говорит священник.

Также он отмечает, что кладбище - это напоминание о том, что мы все не вечны и что мы тоже уйдем из этого мира. Поэтому нам нужно ценить то время и те возможности, которые нам сегодня доступны.

"Поэтому не бойтесь кладбища, не бойтесь приходить сами и с детьми тоже, потому что это тоже часть нашей жизни", - говорит Верескун.

Читайте РБК-Украина в Google News
священикипомилкиРодительская суббота