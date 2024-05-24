Умерла легендарная собака, которая "создала" популярный мем и стала символом криптовалюты Dogecoin: подробности

Утром 24 мая умерла самая известная в мире собака породы сиба-ину по прозвищу Кабосу, которая буквально "создала" популярный интернет-мем Doge и стала символом криптовалюты Dogecoin, которую активно продвигал Илон Маск.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает основное об этой породе, что известно о смерти легендарной Кабосу, а также чем она запомнилась интернет-сообществу и миру.

Основное о породе

Сиба-ину (или шиба-ину) - древняя порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, являющаяся наименьшей из шести пород исконно японского происхождения.

В 1936 году она даже была объявлена "национальным достоянием Японии" (где большее количество этих животных проживает в селах).

Собака породы сиба-ину (фото: en.wikipedia.org)

Что известно о смерти легендарного животного

О печальном известии рассказала в своем блоге владелица Кабосу (воспитательница детского сада в Токио) по имени Ацуко Сато.

Она поблагодарила своего любимого друга (имя которого с японского переводится как "Тыква") за все яркие моменты, которые были пережиты вместе, а также уточнила, что животное "уснуло глубоким сном" 24 мая в 7:50 утра.

Кабосу со своей хозяйкой (фото: kabochan.blog.jp)

Известно, что на момент смерти собаке было 18,5 лет.

Еще в конце 2022 года Ацуко Сато сообщала, что у Кабосу проблемы со здоровьем. Она болела лейкемией, имела проблемы с печенью и даже в течение определенного времени не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной тележки для животных.

Владелица собаки уточнила, что ночь перед смертью прошла спокойно. Вечером перед сном Кабосу поела рис и выпила много воды.

Кабосу на улице (фото: kabochan.blog.jp)

Прощание с ней состоится в воскресенье, 26 мая.

Достижения Кабосу

Интернет-знаменитостью Кабосу стала еще в 2013 году, когда завоевала сердца миллионов пользователей сети оригинальным мемом Doge в основу которого легла фотография сиба-ину и разный текст, набранный разноцветным шрифтом Comic Sans MS.

Кабосу - звезда сети (фото: en.wikipedia.org)

Кабосу даже попала на 12 позицию в списке MTV "50 вещей попкультуры, за которые мы должны благодарить ее".

Кроме того, в честь тогда уже известного мема Doge была названа криптовалюта Dogecoin (а образ Кабосу - "лег" в изображение логотипа криптовалюты). Именно ее в свое время активно продвигал скандальный предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Официальный логотип Dogecoin (фото: en.wikipedia.org)

В 2020 году в Интернете возникла вторая волна популярности Кабосу.

Тогда в сети активно "гуляла" известная многим картинка Swole Doge vs. Cheems ("Качек Доге против Чимса").

Swole Doge vs. Cheems (фото: en.wikipedia.org)

Этот мем часто использовали для противопоставления людей в прошлом (которых символизировал Doge) и людей современности (которых "демонстрировал" Cheems - еще одна звезда сети).